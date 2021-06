Este jueves empieza el pago de sueldos a estatales provinciales Miércoles, 23 de junio de 2021 A través de su cuenta de Twitter @gustavovaldesok, el mandatario Gustavo Valdés informó sobre los días de liquidación del sueldo del mes a los agentes de la administración pública provincial activos-jubilados-pensionados; el pago comienza a partir de este jueves 24 y se extenderá hasta el miércoles 30. Con los distintos pagos, la Provincia acumula este mes una inversión salarial cercana a los $9 mil millones.



De acuerdo a lo resuelto he instruido por el gobernador Valdés, con el diseño del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el cronograma de pago de haberes de junio comenzará este jueves 24, jornada en la que percibirán los agentes de la administración pública provincial activos-jubilados-pensionados con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



El pago continúa el viernes 25, para aquellos con DNI terminados en 2 y 3. Prosigue el lunes 28, para los 4 y 5; este tramo estará disponible desde el sábado 26, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



La liquidación del sueldo continúa el martes 29, para los agentes con documentos finalizados en 6 y 7. Termina el pago el miércoles 30, con el pago a quienes tengan el DNI con números 8 y 9.



Aumento en AFH



Resuelto e indicado por el gobernador Valdés y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, este mes de junio se liquida con aumento la Asignación Familiar por Hijo.



De acuerdo a lo decidido por el Mandatario correntino, la AFH pasa de $3.500 a $5.000 desde el sueldo de este mes de junio.



Cerca de $9 mil millones



Con el pago del sueldo de junio de 2021, la Provincia acumula una inversión salarial para este mes cercana a los $9 mil millones.



En concepto de pago de haberes de este mes, la gestión del gobernador Valdés vuelca al mercado local unos $4.800 millones. Por otra parte, con el pago del medio aguinaldo, el Gobierno Provincial inyectó al mercado local unos $2.700 millones. Cabe recordar que la liquidación del Plus Unificado significa más de $1.300 millones.





