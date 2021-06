Uruguay rompió la sequía y pudo empatar ante Chile

Martes, 22 de junio de 2021

La Roja había arrancado arriba por el tanto de Vargas, pero en el complemento apareció Suárez que forzó el gol en contra de Arturo Vidal y la Celeste logró su primer punto en el certamen. Chile terminó con diez por la lesión de Pulgar.



Chile y Uruguay terminaron empatando 1-1 en un entretenido partido en el Arena Pantanal por la tercera jornada del Grupo A. Eduardo Vargas abrió el marcador en el primer tiempo y en el segundo fue Luis Suárez quien logró la igualdad. La Roja terminó jugando los últimos minutos con diez, porque Pulgar no pudo seguir y Martín Lasarte ya no tenía posibilidades de realizar más cambios.





Uruguay se paró mejor en el inicio del partido y dominó a partir de su mediocampo, con una línea de tres compuesta por Vecino, Valverde y De la Cruz y De Arrascaeta para enlazar con Cavani y Suárez. Así los de Oscar Tabárez tuvieron un par de aproximaciones, como un remate del propio De Arrascaeta o un cabezazo de Cavani casi sobre la línea que, aunque luego fue anulado por off-side, produjo una reacción extraordinaria del arquero Claudio Bravo.



Sin embargo fue Chile el que se puso en ventaja, a los 25, cuando Vargas combinó bien con Brereton, entró al área por la derecha y sacó un remate tremendo para vencer a Muslera. Fue su decimocuarto tanto en la Copa América y alcanzó al peruano Paolo Guerrero en el cuarto lugar de goleadores históricos del certamen y en el primer puesto entre los jugadores activos (lideran el brasileño Zizinho y el argentino Norberto "Tucho" Méndez, con 17; y los sigue el peruano Teodoro Fernández, 15). Con el 1 a 0 la Roja ganó pausa y prolijidad y Uruguay recién pudo volver a hacer pie en el partido en los últimos minutos de la etapa, cuando generó dos llegadas que terminaron en corners.





El desarrollo inicial del complemento fue equilibrado: Uruguay disputó y por momentos ganó la tenencia de la pelota, pero Chile aprovechó algunos contragolpes para acercar peligro hasta Muslera. Cuando el paso de los minutos empezaba a desesperarlo, La Celeste lo pudo empatar. Fue a los 21, con un córner que peinó Vecino y Vidal, apurado en su duelo personal con Luis Suárez, empujó en contra al 1 a 1.



Después del gol Uruguay pareció decidido a llevarse el triunfo, pero Chile, aun sufriendo la lesión de sus figuras (en el primer tiempo había sido Maripán, en el segundo fueron Vargas, Vidal y Pulgar, este último cuando el equipo ya no podría hacer más cambios), logró reacomodarse hasta volver a equilibrar el juego.



Lo pudo ganar Chile, con una definición de Arriagada; lo pudo ganar Uruguay, con un tiro de Suárez apenas desviado. No fue de ninguno y el empate terminó quedándole bien al encuentro.



Por la cuarta y penúltima fecha del grupo, el jueves que viene, Uruguay jugará con Bolivia (en Cuiabá) y Chile se enfrentará con Paraguay en el estadio Nacional Mané Garrincha, de Brasilia.