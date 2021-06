Messi alcanzó un récord histórico con la Selección Argentina ante Paraguay

Martes, 22 de junio de 2021

Con el partido ante Paraguay, el rosarino se convirtió en el jugador con más presencias en la Selección junto a Javier Mascherano. "Al cual quiero mucho, respeté y admiré siempre", expresó.





Lionel Messi es historia pura y acaba de alcanzar un récord histórico en la Copa América con la Selección Argentina. Al ser titular en la victoria 1-0 ante Paraguay, la Pulga se convirtió en el jugador que más veces vistió la camiseta celeste y blanca junto a Javier Mascherano. Asimismo, en este torneo podría romper otra marca: si juega los siete partidos (alcanza la final o el duelo por el tercer puesto) quedará como uno de los futbolistas con más partidos en la competición continental de todos los tiempos.





El posteo de Lionel Messi y elogio a Javier Mascherano



Después de la victoria frente a Paraguay, Messi publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en relación al récord alcanzado en la Selección Argentina y elogió a Javier Mascherano. Hoy, los dos suman 147 partidos con la celeste y blanca.



"Otra victoria importante para seguir creciendo. Orgulloso por haber podido vestir la celeste y blanca tantas veces como mi amigo Masche, al cual quiero mucho, respeté y admiré siempre", escribió Messi en las redes sociales.



La felicitación de Mascherano a Messi por alcanzar su récord en la Selección Argentina



Javier Mascherano le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram a la Pulga, que esta noche frente a Paraguay llegó a los 147 partidos con la camiseta albiceleste: "Felicitaciones, Messi, por haber alcanzado el récord de presencias con la camiseta de la Selección. Nadie mejor que vos para seguir agrandando la leyenda y ser el jugador con más presencias de nuestra querida Selección de Fútbol, nadie nos representa mejor en el mundo".





Con 147 partidos disputados, en los que marcó 73 goles, la Pulga se convirtió junto a Javier Mascherano en el futbolista que más veces se puso la celeste y blanca a nivel Mayor.



Los 10 jugadores con más partidos en la historia de la Selección Argentina



147 - Lionel Andrés Messi



147 - Javier Alejandro Mascherano



143 - Javier Adelmar Zanetti



114 - Roberto Fabián Ayala



105 - Ángel Fabián Di María



104 - Diego Pablo Simeone



97 - Sergio Leonel Agüero



97 - Oscar Alfredo Ruggeri



96 - Sergio Germán Romero



91 - Diego Armando Maradona





El arquero chileno Sergio Livingstone disputó 34 partidos con La Roja entre las ediciones de 1941 (4), 1942 (4), 1945 (6), 1947 (7), 1949 (7) y 1953 (6). En la primera de ellas, ganada por la Argentina, el 'Sapo' se llevó la medalla de bronce y el premio al mejor jugador del campeonato.



El surgido de Unión Española, quien atajó en la Copa del Mundo de Brasil 1950, antes vistió la camiseta de Racing durante 1943 -vs. River en la foto-, mientras que luego repartió su carrera entre la Universidad Católica (tres ciclos entre el '38 y el '59) y Colo-Colo (1957), dos grandes trasandinos. Luego fue periodista y murió en 2012, a los 92 años.



Los 10 jugadores con más partidos en la historia de la Copa América



34 - Sergio Livingstone (CHI)



33 - Zizinho (BRA)



30 - Lionel Messi (ARG)



30 - Víctor Ugarte (BOL)



28 - Máximo Mosquera (PER)



27 - Leonel Álvarez (COL)



27 - Carlos Valderrama (COL)



26 - Javier Mascherano (ARG)



25 - Félix Castillo (PER)



25 - Claudio Taffarel (BRA)