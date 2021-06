El ministro Anselmo recibió al secretario de Agricultura de la Nación

Martes, 22 de junio de 2021

El titular de Producción, Claudio Anselmo, recibió al secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi donde dialogaron sobre diversos temas de interés para la provincia de Corrientes.

Los temas abordados fueron relacionados al plan ganadero, seguro verde para la producción forestal y la posición de Corrientes en lo que respecta a las limitaciones en la plantación de yerba mate establecidas por el INYM.





Durante el encuentro, el funcionario nacional junto al titular de la cartera productiva provincial trató varios temas: los avances en función al proyecto de desarrollo integral de la ganadería de Corrientes oportunamente presentado a las autoridades nacionales. Además, el progreso del proyecto de ley de Seguro Verde con el objetivo de aplicar una alícuota a las compañías de seguro para la producción forestal. Y finalmente la posición de Corrientes sobre las limitaciones a las nuevas plantaciones de yerba mate que pretende imponer el INYM.



Plan Ganadero



En relación al proyecto del Plan Ganadero, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción trabaja en delinear nuevas acciones para los próximos años en una idea de reposicionamiento del sector ganadero en el contexto nacional. Con esa premisa, la Mesa de Ganados y Carnes, dejó elaborada hace un tiempo atrás una serie de propuestas concretas que fueron elevadas oportunamente a Nación e incluso formó parte de la carpeta de temas que el Gobernador Gustavo Valdés compartió con Gobernadores del Norte Grande.



El objetivo que persigue la provincia de Corrientes es incrementar la participación en la recría y engorde obteniendo valor agregado y apunta a mejorar los índices de productividad de una actividad tradicional como lo es la cría de ganado y esto fue plasmado en el proyecto presentado a Nación del Plan Ganadero. Además, tiene índices de productividad que pueden mejorarse mucho interviniendo en tres líneas de acción: el incentivo a la implantación de pasturas, conservación de forrajes y el uso de suplementación mineral son tres puntos prioritarios, además de las cuestiones sanitarias y reproductivas; como así también mejoras en infraestructura de las instalaciones sobre todo a pequeños productores.







Seguro Verde para la Producción Forestal



Durante el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre el progreso del proyecto de ley de Seguro Verde con el objetivo de aplicar una alícuota a las compañías de seguro para la producción forestal.



En la actualidad el Congreso de la Nación debate un proyecto de ley para la validación de los denominados “Seguros Verdes”, herramienta que permitiría sostener y financiar el régimen de promoción forestal. Dicho proyecto, que ya cuenta con el despacho favorable de la comisión de hacienda y presupuesto del Senado prevé una alícuota del 0,5% del valor de cada póliza de seguro.



La implementación de esta ley permitiría obtener 1500 millones de pesos anuales para el desarrollo de bosques cultivados y beneficiaría directamente a los productores forestales. Para la provincia de Corrientes sería una herramienta fundamental ya que en el territorio correntino se plantan aproximadamente 20 millones de árboles por año.



Limitaciones a las nuevas plantaciones de Yerba Mate



En los últimos días, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió que aplicará una limitación para nuevas plantaciones de yerba mate a partir del 1 de enero de 2022. La misma establece que toda plantación nueva no supere las 5 hectáreas por año, mientras que la posibilidad de renovación de plantas viejas no supere el 2%.



Por ello, el ministro Claudio Anselmo, mencionó y fundamentó al secretario de Agricultura, Jorge Solmi que esta medida va a contramano de la política de apoyo al sector yerbatero que el Gobernador Gustavo Valdés implementa en la actualidad y articula con todos los actores de la cadena a través de la mesa yerbatera y con el que mantiene un diálogo permanente. Y mencionó que la provincia no descarta seguir el camino legal correspondiente ante el rechazo a esta medida.



En este contexto, el ministro Anselmo resaltó que la medida tomada es inconsulta e intempestiva y que “no respeta los estatutos y procedimientos que el mismo INYM aplicó”. A lo que agregó: “esto se debió tratar con las subcomisiones respectivas, haber hecho los estudios técnicos ya que cualquier medida de limitación de la actividad de plantaciones en este caso, es una medida que deben tomar conjuntamente la Nación a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con el INYM, pero con los fundamentos acordados”.