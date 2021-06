Cumplió un año el bebé más prematuro del mundo: los médicos le daban cero chance de vida

Lunes, 21 de junio de 2021

Richard Scott William Hutchinson nació casi cinco meses antes de la fecha prevista de parto y, en contra de toda probabilidad, celebró su primer cumpleaños el pasado 5 de junio, entrando en el Guinness World Records como el bebé más prematuro del mundo en sobrevivir.





Su fecha de parto estaba prevista para el 13 de octubre de 2020, pero su madre Beth Hutchinson experimentó complicaciones médicas y se puso de parto cuatro meses antes de lo esperado, según informa Newsweek.



Así, el pequeño Richard nació 131 días antes de tiempo, pesó solo 300 gramos, alrededor de una décima parte del peso promedio de un recién nacido, y era tan pequeño que sus padres podían sostenerlo en la palma de una de sus manos.



Los médicos del hospital Children's Minnesota en Minneapolis (EE UU) prepararon a su madre y su padre, Rick Hutchinson, para lo peor.



"Cuando Rick y Beth recibieron asesoramiento prenatal sobre qué esperar con un bebé que nació tan temprano, nuestro equipo de neonatología les dio un 0% de probabilidad de supervivencia", dijo la Doctora Stacy Kern, neonatóloga de Richard en el hospital.



"Sabía que las primeras semanas de la vida de Richard serían muy difíciles, pero sentí que si podía superar eso, sería un sobreviviente", afirmó la neonatóloga. Y tuvo razón, a pesar de que las probabilidades estaban en su contra, Richard celebró su primer cumpleaños en casa con su familia a principios de este mes.



"Todavía estamos sorprendidos por eso. Pero estamos felices", dijo Beth Hutchinson. "Es una forma en que podemos compartir su historia para crear conciencia sobre los nacimientos prematuros".



Pero el año pasado fue muy difícil para la familia Hutchinson, particularmente los primeros meses de la vida de Richard.



Después de pasar seis meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital, Richard recibió el visto bueno para irse a casa con sus padres en diciembre del año pasado. "No podía creer que este fuera el mismo niño que una vez estuvo tan enfermo, que temí que no sobreviviera", dijo Kern sobre el día en que Richard fue dado de alta.



"El mismo niño que una vez cabía en la palma de mi mano, con la piel tan translúcida que podía ver cada costilla y vaso en su pequeño cuerpo. No pude evitar apretarlo y decirle lo orgulloso que estaba de él".