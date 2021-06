Valdés y Tassano inauguraron obras en el 17 de agosto

Jueves, 17 de junio de 2021

Al continuar con su agenda de inauguraciones, el gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente Eduardo Tassano, habilitó pasado el mediodía en el barrio 17 de Agosto, 22 cuadras de ripio y cordón cuneta, con sus correspondientes luces LED.



En la oportunidad, el mandatario comprometió las inversiones necesarias para avanzar en el asfaltado de dichas calles intervenidas, como parte del proyecto de infraestructura vial que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.





El acto de inauguración se concretó en la intersección de las calles Growsat y Cerdeña, y con el corte de cintas, se habilitaron de manera formal las obras que ponen en valor a la popular barriada, en a la que además se la dotó de iluminación de farolas con luces LED. Cabe destacar que las obras realizadas fueron 22 cuadras de cordón cuneta con ripio, 12 badenes, 2 subideros y 100 metros de desagües pluviales para asegurar el escurrimiento de las aguas en días de lluvias.



Provincia y Municipio, juntos por los vecinos



Al expresar sus palabras, el gobernador Gustavo Valdés reconoció la obra que inauguran en el barrio 17 de Agosto es “un gran trabajo de la Municipalidad”, destacando la complementariedad con la Provincia para concretarlo. “Esta obra la venimos diseñando para salir del paso inmediatamente”, dijo como primer paso del mejoramiento vial en la zona.



“Las obras de cordón cuneta son las que te van dando el perfil de ciudad”, consideró luego, indicando que las respectivas tareas implican una serie de trabajos previos de nivelación, cloaca y otros. “Logran que el vecino no se tenga que embarrar cuando sale los días de lluvia”, dijo para valorar “esta primera intervención”.



Fue así que enmarcó la inauguración de la Planta de concreto asfáltico, realizada minutos antes, como complemento y continuidad de obras iniciales como el cordón cuneta para luego culminar con el asfalto. “Venimos a sumar el esfuerzo de la provincia al esfuerzo de la Municipalidad, trabajando juntos”, sostuvo.



“Nos estamos comprometiendo con el Intendente Tassano que vamos a estar asfaltando cada una de esas cuadras”, dijo Valdés sobre las calles con cordón cuneta. También resaltó el trabajo en conjunto que realizan en los barrios capitalinos para la iluminación y la salud, entre otros aspectos.



“Nos van a encontrar trabajando juntos, la Provincia con la Municipalidad, porque lo importante es que cada uno de los vecinos reciba ese trabajo en conjunto”, señaló el Gobernador, considerando que “la pelea política no lleva a ningún lugar”.



Intendente Tassano



“Estas 22 cuadras de enripiado y cordón cuneta complementan la gran cantidad de cuadras que con el Gobierno provincial estamos haciendo en la ciudad”, comenzó el jefe comunal, al dirigirse a los presentes, durante el acto.



Tassano sostuvo que las mismas obras generan un “salto de calidad para la vida de los vecinos, más trabajos pluviales de 100 metros de entubamiento, hechos para el escurrimiento, durante las lluvias”.



En otro orden de temas, el intendente de Capital dio cuenta de la ejecución en el barrio, de dos plazas a nuevo y “estamos colocando 350 luminarias dentro del mismo, como ya hemos intervenido en el Apipé, Molina Punta y Quintana”.



En este sentido, Tassano anunció remodelaciones en la Plaza del Mercosur, frente a la Rotonda de la Virgen de Itatí, y manifestó su compromiso de asfaltar la extensión de ripio y cordón cuneta inaugurados.



“En los últimos 50 años no hubo un Gobierno provincial que haya invertido tanto en la ciudad”, destacó, a modo de epílogo, resaltando el trabajo mancomunado entre Municipio y Provincia.



Vecina del barrio



Por otra parte, la vecina del barrio 17 de Agosto, Graciela Franchini, manifestó su agradecimiento a la Provincia y al Municipio por las obras realizadas en el lugar e indicó que “estás obras fueron tan anheladas por los vecinos”, y reflexionó en que “hoy podemos decir que estamos transitando sobre cuadras de ripios y cordón cuneta, con luces led”.



Para finalizar, resaltó las gestión del gobierno Provincial y Municipal y señaló que “en nombre de toda la gran barriada que constituimos el 17 de Agosto, muchas gracias”.



Presencias



En la ocasión, el Mandatario estuvo acompañado por el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; ministros del Ejecutivo Provincial; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; senadores nacionales y provinciales.