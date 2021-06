Boca busca las vueltas de Nicolás Gaitán y Éver Banega Miércoles, 16 de junio de 2021 Mientras sigue trabado el pase del 9 de San Lorenzo, Franco Di Santo, el "Xeneize" intenta recuperar a sus ex jugadores, uno en Portugal y otro en Arabia Saudita.

La secretaría de fútbol de Boca Juniors inició contactos para tratar de incorporar a los exjugadores del club Nicolás Gaitán y Éver Banega, mientras sigue trabada la llegada del 9 de San Lorenzo, Franco Di Santo.



Por un lado, Gaitán terminó su contrato con el Sporting Braga portugués, venía de estar seis meses en el Lille de Francia, y ahora se consagró campeón de la Copa Portugal.



Gaitán ya tuvo contacto con el consejo de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, y puntualmente con el vicepresidente segundo del club. El futbolista está en el país y a la espera de propuestas del ámbito local y del exterior.



Eso facilitaría su llegada al club de la Ribera, ya que solo habría que negociar el monto de su contrato, una forma que el consejo de fútbol boquense utilizó mucho en su política de incorporaciones.



Gaitán, de 33 años, surgió de la cantera xeneize y jugó en el club de la Ribera desde 2008 hasta mayo de 2010, cuando fue transferido al Benfica de Portugal.



En diciembre de 2019 tenía acordada a su vuelta a Boca, según lo había anunciado la fórmula oficialista de Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, pero perdieron las elecciones ante Jorge Ameal, en un espacio en el cual resultó vital la presencia de Riquelme.



No obstante, siempre mantuvo una buena relación y comunicación con Riquelme. Boca quiere evaluar ahora el estado físico del futbolista.



Mientras tanto, Éver Banega, quien fue campeón de América con Miguel Russo en 2007, ya expresó a su círculo íntimo sus deseos de volver para radicarse definitivamente en la Argentina.



El volante de 32 años tiene contrato por dos años más en el Al-Shabab de Arabia Saudita y, según le dijeron a Télam allegados a la dirigencia de Boca, hubo contactos para ver qué posibilidades habría para contarlo en el plantel.



Dentro de esa búsqueda, los integrantes de la secretaría de fútbol están observando también la situación de Javier Pastore, actual jugador de la Roma de Italia, quien tiene dos años más contrato pero la dirigencia ya le informó que no será tenido en cuenta para la próxima temporada y su idea es la de volver a la Argentina.



Pastore ya habló con allegados a Talleres de Córdoba, club donde inició su carrera.



Se verá en estos días si estos sondeos se concretan o será solo "un sueño" del consejo de fútbol para tratar de darle al equipo un "toque de distinción" en cuanto a sus refuerzos.



En tanto, la llegada del delantero Franco Di Santo, de San Lorenzo, entró en un parate: del lado de la dirigencia azulgrana lo dan por caído, mientras que los dirigentes de Boca piensan que se puede llegar a un arreglo.



El tema pasa por una diferencia en el monto del pase: Boca ofreció US$ 2.500.000 y el club de Boedo quiere US$ 3.000.000, pero según averiguó Télam la traba principal pasa por el sueldo del futbolista, ya que Boca le ofreció una cifra inferior a la que gana en San Lorenzo.



En otro orden, finalmente se postergó la presentación oficial de Norberto Briasco y Esteban Rolón, ambos procedentes de Huracán, quienes firmarían en estas horas sus contratos por tres años, luego de haber pasado con éxito la revisión médica. La espera del representante de Rolón, quien regresará desde España, postergó la presentación, que se podría realizar mañana.



En tanto, Boca sigue en la búsqueda de dos marcadores de punta, uno por derecha y otro por izquierda: al interés por el peruano Luis Advíncula, del Rayo Vallecano español, se agrega ahora al de Enzo Díaz, defensor de Talleres de Córdoba, quien ante el pedido de Boca fue tasado en una suma cercana a los 3.000.000 millones de dólares.



También siguen en carpeta dos marcadores izquierdos: Gabriel Rojas, de San Lorenzo; y Elías Gómez de Argentinos Juniors.



Por último, el esfuerzo mayor se hará para traer un punta del exterior y los dos candidatos son el colombiano Miguel Borja, de Palmeiras, quien está a préstamo en Junior de Barranquilla; y Roger Martínez, quien juega en el América de México.



Hoy un grupo de futbolistas siguió con una mini pretemporada en el predio de Ezeiza, entre ellos están Nicolás Orsini, Marcelo Weingnadt, dos caras nuevas en el plantel; Marcos Rojo, Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra, Luis Vázquez, Exequiel Zeballos y Agustín Sandez.



El resto del plantel volverá a los entrenamientos el próximo viernes por la mañana en el mismo lugar. El primer partido oficial de Boca en el próximo semestre será el 13 de julio -como local- ante el Atlético Mineiro de Brasil, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.