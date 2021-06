Desbarataron un vacunatorio trucho en Mendoza

Martes, 15 de junio de 2021

Un médico, el dueño de tres geriátricos, junto a su esposa e hija, además de un enfermero y tres vecinos quedaron detenidos por ofrecer dosis de AstraZeneca.





Seis personas fueron detenidas, entre ellas un médico que administra tres geriátricos y el dueño de los establecimientos, por montar un vacunatorio clandestino en el que se ofrecía dosis contra el coronavirus, en la ciudad mendocina de San Rafael.



El vacunatorio clandestino funcionaba en calle Coronel Campos al 800 y convocaban a vecinos por WhastApp, aparentemente de forma gratuita para que recibieran la dosis de AstraZeneca.





Según las autoridades, todo parecería indicar que las vacunas correspondían a las enviadas para vacunar a los adultos mayores de los geriátricos Renacer 1, 2 y 3. Por lo que investigan si nunca se aplicaron, eran sobrantes o fueron robadas.



“Es todo muy extraño, el doctor lo presentaba como un favor a los vecinos de la zona donde vive y no cobraba por la vacuna, aparentemente, pero es raro porque montaron toda una estructura con enfermero, remis para llevar la gente. Es raro que hicieran todo gratis. Además o nunca vacunaron a los viejitos o tenían que justificar esas vacunas de alguna forma”, dijo una fuente ligada a la causa al diario Los Andes.



Durante el procedimiento encontraron ampollas vacías y vacunas listas para aplicar. Las que estaban refrigeradas, unas 10 dosis fueron devueltas al área sanitaria. La denuncia la realizó Abel Freidemberg, director de la región sur del Ministerio de Salud, y el procedimiento lo llevó a cabo el fiscal Javier Giaroli.



El hecho salió a la luz por un llamado que recibió el funcionario de Salud en la tarde del sábado.



“Tomé conocimiento de un audio de un médico de San Rafael que ofrecía a sus vecinos armar grupos para recibir la vacuna contra el coronavirus.Esto se iba a realizar en un domicilio particular en calle Coronel Campos en la mañana de hoy (por domingo). Al estar en presencia de un hecho delictivo me puse en contacto con el fiscal Giaroli”, comentó Freidemberg.