Argentina no pasó del empate ante Chile en el debut Martes, 15 de junio de 2021 El equipo de Lionel Scaloni igualó por 1-1 ante el conjunto chileno, en Río de Janeiro, por la primera fecha del Grupo A. Messi marcó un golazo de tiro libre.

La Selección Argentina no pasó del empate en su debut en la Copa América. El conjunto nacional igualó por 1-1 frente a Chile, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en la primera fecha del Grupo A. Ahora, se medirá con Uruguay, el viernes.





Luego de un arranque impreciso, el equipo de Lionel Scaloni se fue acomodando con el correr de los minutos: tuvo chances claras en los pies de Nicolás González y Lautaro Martínez.





Sin embargo, el conjunto nacional pasó al frente recién a los 32 minutos: Lionel Messi frotó la lámpara y marcó un golazo de tiro libre. Inatajable para Claudio Bravo, quien le había amargado chances en el último duelo por Eliminatorias en Santiago del Estero.





Por su parte, el conjunto chileno apenas contó con una chance de peligro: un remate cruzado de Jean Meneses que pasó cerca del palo.



En el comienzo de la segunda mitad, Argentina no tuvo la misma intensidad que en los primeros 45 minutos. Y el equipo de Martín Lasarte llegó rápido al empate. A los 7 minutos, tras un error en la defensa, Emiliano Martínez le tapó un mano a mano a Eduardo Vargas y Nicolás Tagliafico le cometió una infracción a Arturo Vidal.



El árbitro Wilmar Roldán decidió revisarlo con el VAR y sancionó penal. El arquero de Aston Villa le tapó el remate desde los doce pasos al mediocampista del Inter, pero Vargas aprovechó el rebote y puso el 1-1 de cabeza.



Cuando faltaban 15 minutos para el final, el conjunto nacional empujó y tuvo algunas oportunidades gracias a Nicolás González (un remate y un cabezazo) y Ángel Di María, pero falló en los últimos metros.



Finalmente, Argentina igualó contra Chile en su debut en la Copa América. Ahora, el equipo de Scaloni se medirá ante Uruguay, el próximo viernes, desde las 21, en Brasilia.