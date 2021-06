Alientan a la formación de “periodistas parlamentarios”

Lunes, 14 de junio de 2021

La Cámara de Diputados cerró la semana especial dedicada a periodistas. Todos ellos tuvieron “la palabra” en distintas actividades como galería de fotos, videos, y el seminario de periodismo parlamentario, donde se capacitó y orientó para quienes deseen formarse en la rama legislativa.





“Creímos necesario, en este momento de pandemia, destacar, también, la labor de los periodistas. Es por eso, que decidimos, utilizando la tecnología, tenerlos en nuestras bancas. Le dimos la palabra. Primero a los movileros, quienes afrontan riegos diarios de contagio; después a quienes nos informan -de día y de noche- desde los portales de noticias; e hicimos un recorrido imaginario por radios y diarios, desde donde sus trabajadores nos contaron sobre su trabajo…”, comentó el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, al referirse a las actividades desplegadas durante la “Semana del Periodista”.



Una de estas acciones, fue justamente un Seminario donde se brindaron herramientas para poder informar correctamente sobre la actividad legislativa.



En el mismo se ahondó en los pasos del tratamiento parlamentario de un proyecto hasta convertirse en Ley, con ejemplos claros y concretos. “Muchas veces se informa, por ejemplo, que un proyecto va a aprobarse hoy; cuando en verdad: hoy fue presentado. Y como todo ingreso: primero toma estado parlamentario, luego va a comisión, y en forma posterior estaría en condiciones de ser tratado en el recinto”, dijo la secretaria parlamentaria Dra Evelyn Karsten, quien con gráficos intentó explicar cada paso de un expediente legislativo.



El periodista -egresado de la Univeridad de La Plata 1986- José Luis Paleari, con larga trayectoria en los medios y en el Concejo Deliberante goyano sostuvo que el periodista debe saber la diferencia entre la “prensa de la institución” y la “prensa de cada legislador”. “Esta última tendrá una orientación política, que deberá ser completada con el contexto de la noticia”.



Puso ejemplos de situaciones reales, que se pueden dar; cuando no se investiga, causando un daño o perjuicio, a los vecinos (citó ordenanzas de su ciudad como ejemplos)



Instó en ese sentido, a indagar en las páginas web de cada institución legislativa, y aunque parezca tedioso: seguir las sesiones en vivo.



“Quien marca la agenda legislativa?: el periodismo o el parlamento?” fue el tema de quien estuvo en “ambos lados del mostrador”, el ex diputado y siempre periodista Ernesto Tito Meixner (es además profesor universitario).



Basado en un estudio de la Universidad Española sobre la incidencia de los medios en el tratamiento parlamentario, Meixner puntualizó que en dicho pais “el 85 por ciento de los los parlamentarios consultados dijeron que si. En cambio, al preguntarle a los periodistas, éstos en un 60 por ciento, admitieron que SI, influyen”.



La segunda pregunta: el poder político de los medios es mayor durante las elecciones? “El 76 por ciento, de los políticos, dijo que si, que ese poder se incrementa más en epoca electoral”. Y casi coincidentemente, opinaron los periodistas.



“Cuánto del éxito personal de una carrera política depende de los medios? Casi el 70 por ciento, está de acuerdo que los medios masivos pueden catapultar o destruir la carrera.



Los medios transmiten la agenda de la sociedad? En los políticos españoles, muy similar a los argentinos, el 20 por ciento nomas cree que los medios transmiten cuestiones importantes para la sociedad.



En los periodistas es aún mas baja. “El 89 por ciento opina que NO, que no se transmiten”.



En Argentina: “Hay temas que tienen que ver con la agenda mediática, pero con el tema social también. Aborto, Divorcio en su momento, fueron temas instalados por los medios requeridos por la sociedad. Un ejemplo clave es el caso Glumberg, que reformó el Código Penal”, citó, como ejemplo de presión conjunta entre medios y sociedad civil que se volcó por mayores sanciones a determinados delitos.



“La conclusión española, que nadie diga que es de la provincia de Corrientes, dice: Los gobiernos nacionales y regionales por su parte, tienen influencia en los medios, lo que se refleja en subvenciones directas o en publicidad; lo que nosotros llamamos LA PAUTA. Y eso influye sobre la agenda mediatica y todo el sistema político. Es un dato de la encuesta de España, Dinamarca y Alemania. No es provincia de Corrientes ni Argentina” cerró su alocución para ayudar a reflexionar.



Durante la segunda jornada, la periodista Silvia Rajcher, acreditada en el Congreso Nacional por Télam (donde trabaja desde 1987), habló del orgullo que representa estar acreditado en el parlamento nacional, sosteniendo que “tal honor” debe ser compensado con capacitación constante y “mucha, mucha” información.



La comunicadora, muy reconocida también por haber pasado por los diarios La Razón y Perfil, habló del seguimiento en comisión de los distintos temas. “Necesitamos todo el tiempo estar capacitándonos porque hay muchos proyectos de temas económicos (como el Presupuesto) que nos cuesta a veces un poco más resolverlo que otros proyectos más sencillos”.



“Para el periodista es muy importante contar con herramientas que nos permitan poder afrontar el desafío de determinadas coberturas. Yo después de muchísimos años estoy haciendo una Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas que da nuestra Cámara”, dijo para invitar a sumarse al mismo, el año próximo.



“Hay que leer a fondo el Reglamento de la Cámara porque ahí está entender el proceso de las leyes; todos los artilugios que hay; porque a veces hay peleas entre los bloques que están vinculados al tema reglamentario que son discusiones políticas”, sugirió.



El último orador del seminario fue el Coordinador General de la Dirección Gral de Comunicación Institucional y Prensa de la Cámara de Senadores de Santa Fe Oscar Nicolet, quien remarcó las diferencias entre la prensa de la institución y de los legisladores (tal como lo había hecho Paleari, un día antes).



“En estos 30 años de carrera aquí en el Senado es como que todos los día vas aprendiendo, conociendo el día a día de la vida parlamentaria. Por eso digo que el periodista parlamentario debe estar formado o por lo menos informarse de cómo es el camino de los proyectos”, sostuvo.



“Los textos tienen que ser claros y cortos en cuanto a lo que se va a informar. Hoy todo se maneja por redes sociales, y eso tiene que tener un respaldo atrás”, aseguró.



“Hay que tener en cuenta que el producto que podamos estar elaborando institucionalmente no siempre será de interés para toda la sociedad; pero no deja de ser importante… Es importante que desde las legislaturas se esté promoviendo la formación. Desde hace un tiempo largo estamos trabajando en lo que es Legislaturas Conectadas, que lo integran todas las direcciones de comunicación de los poderes legislativos del país, donde se tienden a enlazar la relación, y de esa manera llegara a la sociedad y al periodista que está cubriendo una actividad legislativa”, comentó.



Ambas jornadas del seminario se encuentran en el facebook Prensa Diputados Corrientes, donde pueden ser vistas cuando se desee. Allí mismo, el homanaje a los periodistas de diarios, por un lado; y de radios, por otro.