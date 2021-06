“Más allá de la conformación de listas, hay que priorizar en cómo se sigue apostando al desarrollo”

Lunes, 14 de junio de 2021

El senador provincial Ricardo Colombi fue entrevistado por la prensa en el marco de las elecciones venideras, y consultado sobre el trabajo que viene realizando Encuentro por Corrientes (ECO) en los diferentes municipios, donde adelantó que tienen intenciones de recuperar principalmente los gobernados por el justicialismo.



En cuanto a la conformación de listas, remarcó que más allá de eso se debe priorizar “cómo se aporta y se sigue apostando al desarrollo de la Provincia”.



Hizo un repaso de la situación de Corrientes en el marco de la campaña para las elecciones provinciales del 29 de agosto, y señaló que ahora que se dio a conocer la fecha de los comicios para cargos ejecutivos y legislativos, “se van a comenzar a calentar los motores, a definir las candidaturas y la oposición tendrá que poner sus jugadores en la cancha”. En ese sentido, reiteró sobre la oposición: “Creo que están haciendo un trabajo de topo, muy silencioso, que muchos de los dirigentes no lo están viendo, pero los que recorremos la Provincia sabemos cuáles son los focos en donde hay este fuerte trabajo y en el momento de las elecciones veremos cuál será la repercusión”.



Por otra parte, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial, expresó que “estamos muy contentos, reconfortados porque vemos una participación muy fuerte de la juventud, como hace mucho tiempo no se veía, es decir que a pesar de todas las crisis en el contexto de la actividad hay chicos que se interesan y participan”.



En cuanto a ECO, Colombi resaltó que “más allá de la integración de las listas, se prioriza cómo se aporta y se sigue apostando al desarrollo de la Provincia. La vida no se termina en la elección, después hay que gobernar”, agregó y sostuvo que “la fortaleza de la alianza permite contemplar y soportar los enojos cuando se arman las listas”.



Reconoció además que “hay complejidades en muchos municipios, pero hay que hacer un trabajo para encausar”, ya que se puede dar la situación que en algunas localidades haya dos candidatos de ECO. En el caso de la Capital, sin embargo, ratificó que Eduardo Tassano es el candidato y señaló que “Gustavo Canteros se definió por ser el candidato del justicialismo”.



Sobre la situación de Mercedes dijo que recién se vota en noviembre, por lo que están definiendo los candidatos. En este sentido habló de Víctor Cemborain, quien recientemente manifestó su apoyo al gobernador Gustavo Valdés, y lo calificó como una persona “bipolar”. “Cada uno define lo que quiere ser, lo que sí creo que la credibilidad de la sociedad ya no es la misma” añadió.



Por último, Ricardo Colombi explicó que “va haber varios factores que influyan en el votante, por eso digo que no hay que tener un aire totalmente triunfalista, porque nosotros no estamos en la psiquis del votante. Dependerá de su situación sanitaria, económica, el estado de ánimo, cómo le afecta la pandemia, hay muchos factores para tener en cuanta porque eso se manifiesta en el día de las elecciones y muchos definen su voto en ese momento, el famoso voto bronca”.