Comienza la Copa América 2021 en Brasil, el país de Sudamérica más golpeado por el covid

Domingo, 13 de junio de 2021

La competencia a nivel selecciones arranca este domingo tras la cancelación de las sedes Argentina-Colombia.





Después de tantas polémicas, reuniones y especulaciones, la Copa América 2021 comenzará este domingo, una vez más, en Brasil. La pandemia por coronavirus obligó a suspenderla durante el 2020 y posponerla para este 2021, con la idea de mantener las sedes de Argentina y Colombia.



Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, parecía que el inicio de la competencia corría peligro. Primero ocurrió la crisis sociopolítica en Colombia: los disturbios en las calles y la duda de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad, obligó a la Conmebol a dejar solamente como organizadores a Argentina.



Aunque otra vez surgieron problemas: los contagios de coronavirus aumentaron de una manera preocupante en el país, por lo que el Gobierno pidió bajarse y solicitó un cambio de sede, ya que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas para recibir a las diferentes selecciones del continente.



Finalmente, el ente regulador del fútbol sudamericano llegó a un acuerdo con Brasil y anunciaron que volverían a disputar el torneo en dicho pais. Pero esto no iba a ser tan sencillo, ya que hasta último momento se estuvo debatiendo si era buena idea jugar un campeonato tan importante en medio de una pandemia, y más en la situación que está atravesando Brasil con respecto al virus.



Ya con el certamen confirmado, la Selección de Brasil, candidato a retener el título, le dará este domingo inicio a la 47° edición del certamen, cuando se enfrente a su par de Venezuela en el estadio "Mané Garrincha", en Brasilia, por la primera fecha del Grupo B. El encuentro se disputará desde las 18:00 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su colega chileno Julio Bascuñán estará a cargo del VAR, y la televisación de TyC Sports.



El combinado dirigido técnicamente por Tite llega en un gran momento futbolístico, con un equipo integrado por varios jugadores que brillan en el fútbol europeo y que marcha primero en las Eliminatorias Sudamericanas, con puntaje ideal, producto de seis victorias en igual cantidad de partidos disputados.



Todo esto quedó plasmado en la reciente doble fecha de Eliminatorias, en la que la "verdeamarela" se impuso con sendos 2-0, como local de Ecuador y como visitante de Paraguay.



En esos dos partidos, Tite repitió la defensa y parte del mediocampo, comandado por el capitán Casemiro, pero varió en la faz ofensiva. De cara al choque contra la selección "vinotinto", el entrenador brasileño no confirmó la alineación, pero las dudas justamente pasan por los nombres que conformarán el ataque para acompañar a Neymar.



Por el lado de Venezuela, viene transitando un flojo presente en las Eliminatorias, y tendrá que superar un duro grupo, del que además del local lo integran Colombia, Ecuador y Perú. Con varias de sus figuras afuera por un duro brore de covid-19, el técnico tuvo que convocar a 15 nuevos jugadores de manera urgente.