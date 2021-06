Dinamarca: "Eriksen estuvo muerto en algún momento"

Domingo, 13 de junio de 2021

Morten Boesen reveló detalles del tenso momento que se vivió en el partido ante Finlandia, cuando el jugador del Inter cayó desplomado al piso.





Christian Eriksen se encuentra este domingo consciente y estable en un hospital de Copenhague a la espera de someterse a más pruebas para determinar qué provocó su terrorífico desvanecimiento durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de este sábado en la Eurocopa.



"Estuvo muerto en algún momento", reconoció este sábado el médico de la selección danesa, Morten Boesen, el primero que lo atendió sobre el césped. ¿Cómo estuvimos de cerca? No lo sé", explicó.





"Se había ido y le hicimos un masaje cardíaco para reanimarlo", señaló Boesen durante una rueda de prensa organizada el día posterior al accidente, cuyas causas todavía están en estudio: "De momento no tenemos explicación. Es una de las razones por las que sigue hospitalizado, para entender lo que pasó".



Eriksen, de 29 años, se desplomó súbitamente a los 42 minutos del primer tiempo y fue socorrido por los médicos en pleno campo de juego del Parken Stadium de Copenhague.



Los jugadores del seleccionado de Dinamarca formaron de inmediato un círculo a su alrededor para impedir la captación de imágenes por parte de la televisión, que alcanzó a mostrarlo tendido sobre el césped con los ojos abiertos.



Después de la atención de los médicos, el futbolista de Inter de Italia fue trasladado al hospital principal de Copenhague y al salir de la cancha en camilla una foto pudo captarlo ya en estado consciente, con su mano izquierda sobre la frente.



Ya más recuperado en la clínica tomó contacto con sus compañeros mediante videollamada y les pidió que continuaran con el partido, que había sido suspendido con el marcador 0-0 y finalmente terminó en victoria para Finlandia (1-0).



"Tengo la sensación de que no deberíamos haber jugado", admitió el seleccionador, Kasper Hjulmand, en la misma rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la Federación Danesa de Fútbol (DBU).



El entrenador contó que pudo hablar con Eriksen después del partido y que se alegró de verlo sonreir: "Nos ha preguntado: '¿Qué tal?, parece que peor que yo. ¡Me siento como si pudiera ir a entrenar!'". Según Hjulmand, el mediocampista de Dinamarca "quiere que sigamos jugando en la Eurocopa, así que es lo que vamos a hacer por él".



Un parte médico entregado hoy por la DBU detalla que Eriksen permanece en estado de salud "estable" y seguirá internado para someterse a más exámenes médicos.