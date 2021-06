Murió el hijo del ex ministro Pablo Avelluto Domingo, 13 de junio de 2021 Falleció el hijo del ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto. El ex presidente Mauricio Macri confirmó la noticia y le envió sus condolencias en las redes sociales.



El hijo del ex secretario de Cultura Pablo Avelluto, Nicolás, falleció este domingo a los 28 años de manera sorpresiva. Se encontraba sin vida recostado en la cama. Fue hallado por su madre.



La causa fue caratulada como muerte por causas de dudosa criminalidad, interviene la Fiscalía del distrito de Saavedra, a cargo del Dr. Campagnoli y se ordenó una autopsia.





El ex presidente fue de los primeros en confirmar la noticia y enviar sus condolencias.