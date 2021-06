Valdés inauguró obras en Pago de los Deseos y destacó los avances en la zona

Domingo, 13 de junio de 2021

El gobernador presentó mejoras en caminos, en la energía y anunció una comisaría. También firmó convenios con la Municipalidad.





El gobernador Gustavo Valdés visitó este sábado Pago de los Deseos para inaugurar 4.5 kilómetros de ripio en un camino rural que permitirá una mejor transitabilidad para los lugareños. Durante el acto, anunció la extensión del enripiado por 7km más hasta su conexión con la Ruta Provincial 13. En la oportunidad, el mandatario también realizó el corte de cinta de la oficina local de la DPEC y anunció la construcción de una comisaría y acceso a la localidad.



El enripiado abarca el tramo desde Pago Pirú hasta Colonia Cabral, se trata de una obra complementaria de otros 15km realizados anteriormente y financiada por el Fondo de Desarrollo Rural (FDR), conformado por impuestos pagados por productores agropecuarios y cuya recaudación vuelve en obras rurales. “Estos cuatro kilómetros hoy inaugurados llegan hasta la escuela”, señaló el secretario de Producción, Norberto Mórtola, presente en el acto, quien pidió a los vecinos “cuidar el camino mejorado”, evitando transitar los días de lluvia, ya que “hay mucho esfuerzo en esto”.



La intendenta local, Sintia Magaldi dijo que “es otra Parte más de esto que es tan necesario para los pobladores del Rincón de Pago Alegre y Pago Pirú”. Celebró que los vecinos “ya no tienen que pegar la vuelta, de acá se van directo a Saladas” y se mostró “muy contenta por esta obra” y agradecida con el Gobierno provincial.



Al tomar la palabra, Valdés expresó su satisfacción por poder estar en la localidad y “charlar con los vecinos, interiorizándome de sus necesidades”. Dijo que este camino es solo una de las obras proyectadas para Pago de los Deseos, que pronto se estará inaugurando la escuela y el nuevo edificio municipal, además de construir una sala de primeros auxilios.



“Es fundamental que avancemos en estos enripiados para que llegue la salud, que llegue la educación” enfatizó, agregando que en el FDR por cada peso aportado por el campo, la Provincia “aporta otros tres”. Acto seguido anunció la extensión del ripio en este camino por otros 7km, hasta la Ruta Provincial 13.



Por otro lado, hizo foco en la necesidad de “cambiar la matriz productiva de la provincia”, desarrollando otros sectores para que se sumen a “la ganadería y la forestación”, de los más consolidados. “Existen otras actividades que pueden dejarnos mucha rentabilidad, como el Plan Palta -donde se destinaron 20 millones de pesos- y el Plan Limón, que generarán grandes recursos”



“Hay demasiado trabajo para los correntinos como para que no estemos juntos por un mismo horizonte”, declaró Valdés refiriéndose a su deseo de que todos los partidos políticos y sectores de la sociedad trabajen en conjunto. “Debemos apostar a la educación, a la salud y a la producción para que en estas tierras nuestra gente pueda vivir mejor”, cerró.



Nueva oficina de la DPEC



Luego del acto en el remozado camino, Valdés inauguró la oficina local de la unidad operativa de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). El interventor del organismo, Alfredo Aun, explicó que “esta es la unidad operativa 59 de la empresa” y que “hasta al momento la distribución eléctrica de esta localidad depende de Saladas”. Luego resaltó que con esta obra “se descentraliza gran parte del servicio” local, haciendo que aproximadamente unas 400 familias reciban energía desde la novel unidad.



Aun indicó que toda la zona “se alimenta de una línea que vincula la ciudad de Saladas con Mburucuyá, mediante un transformador que reduce la potencia y que luego ingresa a diferentes líneas rurales”, las cuales suman unos 60 kilómetros de red eléctrica.



Valdés, en tanto, manifestó que “traer energía aquí es una inversión más importante de lo que creemos” ya que forma parte de una serie de iniciativas para mejorar el servicio en la zona. “Con la Planta de Biomasa (en Santa Rosa) logramos generar energía con el subproducto de la madera, y en la extensión de la línea eléctrica desde esa planta hasta Mburucuyá destinamos 150 millones de pesos”, agregó. También comentó que se están construyendo dos nuevas estaciones transformadoras, una en Santa Rosa y otra en Mburucuyá, con una inversión de 450 millones de pesos.



“Entonces esto no es una mera inauguración para generar un puñado de empleos, es parte de una gran inversión para cambiar la matriz energética y apostar al desarrollo”, concluyó.



Magaldi, por su parte, expresó su satisfacción por las nuevas instalaciones: “Es un logro muy grande para esta comunidad”, consideró al rememorar que “antes dependíamos mucho de Saladas” de cuyos servicios se mostró agradecida, “pero con esto descomprimimos su trabajo, porque atienden una ciudad grande”, dijo. Finalmente, la intendenta agradeció al gobernador por la obra y a la familia Portillo-González por la donación del terreno en el que se emplazaron las flamantes oficinas.



Convenios con el Municipio



Durante la jornada, Valdés y la jefa comunal firmaron un convenio para la construcción de una comisaría en Pago de los Deseos, por lo cual la Provincia se compromete a financiar $26.451.260 para ello.



También firmaron otro para realizar la pavimentación del acceso al centro urbano, cuya primera etapa demandará $20.000.000.



Finalmente, el último convenio que ambos sellaron es de cooperación mutua para la construcción de una sala municipal de usos múltiples (SUM) por un monto de $11.049.363.



Emprendedores Somos Todos



Finalizando las actividades en Pago de los Deseos, se entregaron en el predio del Club Unión bienes de capital a beneficiarios de Emprendedores Somos Todos. Este programa tiene como objetivo el crecimiento de las economías familiares aportando herramientas y equipamiento a los inscriptos, quienes previamente tuvieron que diseñar un proyecto de negocios y asistir a capacitaciones.



En total fueron doce los emprendedores beneficiados hoy, quienes se dedican a rubros como albañilería, carpintería, gastronomía y peluquería. Los elementos entregados en esta oportunidad fueron hormigoneras, hornos, heladera exhibidora, sobadora industrial, sillón lavacabeza, freezer, plancha hamburguesera, motosierra y máquina de coser.