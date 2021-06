"Una mujer tiene derecho a elegir dónde vivir": cambio en la ley en Arabia Saudita

Viernes, 11 de junio de 2021

El gobierno de Arabia Saudita concretó el cambio de una ley con el que habiltó a las mujeres a vivir solas, sin necesidad del permiso del padre o de otro guardían masculino, informó RT.





A partir de la modificación de un artículo, ya se permite oficialmente a las adultas solteras, divorciadas o viudas vivir de forma independiente en una casa separada.



Hasta el momento las mujeres estaban obligadas a obtener la autorización de un varón para abandonar el hogar paterno e instalarse solas, por lo que los tutores legales podían presentar una denuncia ante la Policía en caso de no respetar sa nora, según Gulf News.



"Una mujer adulta tiene derecho a elegir dónde vivir. El guardián de una mujer solo puede denunciarla si tiene pruebas que demuestren que cometió un delito", precisa la nueva enmienda.



Y añade: "Si una mujer es condenada a una pena de cárcel, no será entregada a su guardián después de completar su condena".



"Las familias ya no pueden presentar demandas contra sus hijas que eligen vivir solas", afirmó el abogado Naif Al Mans.



En julio de 2020, remarcó RT, la escritora saudita Mariam al Otaibi ganó un fallo histórico que puso fin a una batalla legal de tres años contra su familia, que la demandó por vivir y viajar sola.



La mujer, de 32 años, ganó el juicio después de que un tribunal dictaminara que tenía "el derecho a elegir dónde vivir".