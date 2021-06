Variante Delta: por qué es peligrosa y qué cuidados hay que reforzar

Viernes, 11 de junio de 2021

La mutación B.1.617.2 del coronavirus ya se extendió a 67 países. Advierten que es un 50% más contagiosa que la cepa Alfa y puede provocar desde discapacidad auditiva hasta trastornos gástricos y coágulos sanguíneos.





Se cree que es la responsable del brote de covid en la India, donde ya murieron 356 mil personas como consecuencia del SARS-CoV-2. La variante B.1.617.2 -conocida como Delta- preocupa al mundo y también a la Argentina, donde ya se detectaron dos casos. Pero ¿por qué es tan peligrosa? La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera de “preocupación” y publicó un informe sobre su alcance e impacto.



Desde que fue descubierta en la India, en octubre del año pasado, esta variante se extendió en 67 países. Además de India, la cepa Delta es dominante en Inglaterra, Singapur y va creciendo en Estados Unidos. “Hay un aumento significativo de la transmisibilidad y un número creciente de países que notifican brotes asociados a la variante del coronavirus B.1.617.2, denominada Delta”, advirtieron desde la OMS.



De acuerdo con información difundida por Gisaid, la base de datos de rastreo de mutaciones del SARS-CoV-2, esta variante es un 50% más contagiosa que la cepa Alfa, detectada inicialmente en Reino Unido (que registra 21.552 casos de covid con esta variante), y es la causa principal de la segunda ola de la pandemia en la India, con 5.749 casos de contagios detectados con esta variante. Le siguen EE.UU. (2.097), Alemania (633), Canadá (360) y Singapur (295). A su vez, en Inglaterra y Escocia, los científicos sostienen que esta provoca un mayor riesgo de hospitalizaciones en comparación con la versión original.



La gravedad de los síntomas

Ganesh Manudhane, cardiólogo de Mumbai que trató a ocho pacientes que desarrollaron complicaciones trombóticas debido a la variante Delta, advirtió en diálogo con Bloomberg: “La variante Delta, en vez de problemas respiratorios, tiene síntomas que incluyen discapacidad auditiva, dolores de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dolor en las articulaciones, trastornos gástricos graves y coágulos sanguíneos de tal grado que pueden provocar gangrena”.



El especialista reveló que a dos de sus pacientes hubo que amputarles los dedos y hasta un pie entero por “microtrombos que conllevaron la necrosis del tejido afectado”. Además, aseveró que ahora atiende al menos a un paciente por semana con estos síntomas de covid, sobre todo con coágulos de sangre en todos los grupos etarios y en personas sin antecedentes de trombosis.



Otro dato aterrador es que en la India se han reportado casos de pacientes con covid que desarrollaron coágulos en los vasos sanguíneos que irrigan al intestino. Los mismos, alertan los médicos de la India, presentaron dolor de estómago como síntoma principal. Y advierten que esos trombos pueden provocar una gangrena intestinal y, por ende, la posible muerte.



¿Responde esta variante a la vacunación?

Al respecto, Karl Lauterbach, científico alemán, dijo: “Lo clave es una tasa de vacunación muy alta, lo que reduce la mortalidad” por coronavirus. Sin embargo, aún no se sabe si esta variante del virus es más resistente a las drogas que se están aplicando contra el covid en el mundo.



¿Qué dice la OMS?

La B.1.617.2 sigue siendo preocupante, junto con otras tres variantes del virus, consideradas más peligrosas que la versión original por ser más contagiosas, letales o porque las vacunas pueden no proteger contra ellas.



La OMS asignó letras griegas a los nombres científicos de las distintas variantes como Alfa, Beta, Gamma o Delta con el objetivo de evitar nombres “estigmatizadores y discriminatorios” para los países y territorios donde surgieron.



“Seguimos observando un marcado aumento de la transmisibilidad y un número creciente de países que dan cuenta de brotes vinculados a esta variante”, afirmó la OMS, que considera “prioritario” llevar a cabo “nuevos estudios” sobre su impacto.



Una nueva variante híbrida, de la que dieron parte el sábado las autoridades sanitarias de Vietnam, parece ser una variación de la Delta, informó la doctora María Van Kerkhove, responsable técnica de la lucha contra el covid en la OMS. “Sabemos que B.1.617.2 ha aumentado la transmisibilidad, lo que significa que se puede propagar más fácilmente entre las personas”, subrayó.



¿Qué cuidados hay que reforzar?



Teniendo en cuenta que esta variante se está propagando rápidamente por el mundo y que todavía se desconoce si es resistente o no a las vacunas que se están aplicando, los especialistas sugieren extremar las medidas de prevención contra el covid como el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes y la higiene de manos. También, se aconseja, sobre todo en la Argentina, donde el plan de vacunación va lento, evitar las reuniones sociales y mantener el distanciamiento social.