El juicio por femicidio de Tamara Zalazar sigue el 17 y declararía el acusado

Viernes, 11 de junio de 2021

Se reanudó ayer el debate oral por el femicidio de Tamara Zalazar (19), en el que está imputado Raúl Alberto Escalante. El TOP Nº 1 rechazó los dos planteos de la defensa oficial y fijó nueva fecha de audiencia para el jueves 17, a las 8.





Ese día, el presidente del Tribunal llamará al estrado al acusado y, luego de las preguntas de rutina sobre sus datos personales, también la preguntará si quiere declarar. Escalante podrá hacer uso del derecho de abstenerse y hablar en algún momento del juicio. Además, se avanzará con la ronda de testigos.



En la apertura del debate, la querella, a cargo del doctor Hermindo González, respondió a los planteos de la defensa pidiendo al Tribunal que se rechace la demanda. El TOP Nº 1 debió resolver dos cuestiones que reclamó la defensa oficial. Una fue el sobreseimiento del imputado.



El doctor Báez sostuvo que a Escalante lo absolvieron en el juicio anterior y el STJ solo declaró la nulidad de la sentencia del TOP Nº 1 y no anuló el debate anterior.



La otra pidió que la Fiscalía y la querella ajusten la calificación legal al delito de homicidio simple y no al homicidio agravado por haber mediado violencia de género, porque ese fue el delito por el que acusó la Fiscalía del Tribunal anterior.



Los integrantes del TOP Nº 1 rechazaron los planteos de la defensa y el nuevo juicio seguirá.



Los jueces consideraron que, al haberse declarado por Sentencia Nº 45/2019 del STJ la nulidad del fallo, que absolvía a Escalante (artículo 430º inciso 4º del CPP) y ordenado el reenvío de la presente causa a juicio, a fin de que el Tribunal, con otra integración, realizara el debate y pronunciara una nueva sentencia, como dispone el artículo 505° del CPP, “un nuevo juicio oral no vulneraba en modo alguno la garantía juzgar dos veces por lo mismo a una persona (non bis in ídem).



En relación con la calificación legal y el pedido de unificación, dejaron en claro que “los cambios de calificación no afectan la garantía constitucional alguno si versan sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate en el juicio”.