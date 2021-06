El miércoles inicia el pago del plus unificado a estatales provinciales Martes, 08 de junio de 2021 El mandatario correntino Gustavo Valdés anunció que el adicional remunerativo de $14.150 correspondiente a este mes comenzará a abonarse desde este miércoles 9 y la liquidación se extenderá hasta el próximo martes 15.





Según dio a conocer a través de su cuenta de Twitter @gustavovaldesok, el gobernador Valdés confirmó que el inicio del pago del Plus Unificado, remunerativo de $14.150 a los agentes de la administración pública provincial activos-jubilados-pensionados, será este miércoles 9, para aquellos con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



Continúa el jueves 10, para aquellos con DNI finalizados en 2 y 3; sigue el viernes 11, para los documentos terminados en 4 y 5.



El pago prosigue el lunes 14, para aquellos finalizados en 6 y 7; este tramo estará disponible desde el sábado 12, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



El pago finaliza el martes 15, día que percibirán los agentes con DNI finalizados en los números 8 y 9.



Mensualmente el Gobierno Provincial vuelca en concepto de pago del Plus Unificado remunerativo más de $1.300 millones.