En 48 horas, demoraron a 154 infractores de las restricciones

Lunes, 07 de junio de 2021

Los diferentes procedimientos realizados en 48 horas dejaron 154 demorados. Todos fueron llevados a la Escuela de Policía, donde se cuenta con el espacio físico para albergar a los infractores, mientras se realizan las actas por infracción a las normas dispuestas por las autoridades provinciales, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.





Ayer, los controles realizados en diferentes sectores de la ciudad dejaron 62 detenidos.



Intervinieron efectivos del GRIM 2, 4 y 5, del Comando de Patrullas, del destacamento San Marcos y de las comisarias 4ª, 6ª, 10ª, 14ª y 21ª.



Los policías vigilaron junto con personal municipal el cierre de locales gastronómicos en los horarios establecidos, así como otros negocios de expendio de bebidas y comidas.



En los controles durante el horario que contemplan las restricciones se detectaron a personas circulando sin motivo y, en algunos casos, no tenían puesto el barbijo.



El sábado, también a la madrugada, las patrullas en las recorridas por la zona céntrica, barrios y en espacios públicos advirtieron la presencia de personas que no tenía la excepción para circular por lo que demoraron a 92 infractores.



También se secuestraron motos por no tener el conductor la documentación para acreditar propiedad o tenencia del vehículo.