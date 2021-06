Los nuevos números de CUIT y CUIL no distinguirán el género de las personas Viernes, 04 de junio de 2021 La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que "la decisión del Gobierno representa un avance para garantizar la libertad de todas las personas a la hora de ejercer el género autopercibido".



La Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecieron que los prefijos utilizados para la generación de los nuevos números de CUIT y CUIL serán asignados de forma aleatoria, medida que permitirá " que ambas claves sean de carácter genérico y no binarias en términos de sexo/género", informó el organismo.



La resolución fue rubricada por las titulares de la Anses, Fernanda Raverta, y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con la participación -en el encuentro- de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, y su par de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.



La medida abandona el criterio binario de asignación de prefijos para las nuevas CUIT y CUIL que se otorguen de manera que los números que se anteponen en dichas claves al DNI dejarán de distinguir el género de las personas.



Raverta sostuvo que el convenio "busca dejar de naturalizar cuestiones que por motivos administrativos o por rutina no se habían cambiado, pese a que se había modificado la ley. Administrativamente nuestros organismos querían estar adaptados a un tiempo distinto. Un tiempo que construyó la lucha de los colectivos y que lo hizo posible un gobierno, el gobierno de Néstor y Cristina".



La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que "la decisión del Gobierno representa un avance para garantizar la libertad de todas las personas a la hora de ejercer el género autopercibido".



Y resaltó la importancia de "trabajar en la implementación de políticas y programas con enfoque de diversidad y de género para promover el respeto a los derechos de las personas, su aceptación e inclusión social".



El nuevo sistema de generación de números de CUIT y CUIL entrará en vigencia en un plazo de 180 días.



La norma establece que quienes lo requieran podrán solicitar la emisión de nuevos números de CUIT y CUIL genéricos, cuyos prefijos serán asignados de modo aleatorio, y que para tal fin se conformará una Comisión de Trabajo que determinará los procedimientos y plazos para garantizar la trazabilidad de los datos.



La normativa rubricada entre la Anses y la AFIP se enmarca en la decisión de incluir la perspectiva de género y diversidad en los planes estratégicos de ambos organismos y forma parte de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021/2023) elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad juntamente con todos los organismos públicos.



La Organización 100% Diversidad y Derechos celebró como un avance en las políticas de igualdad y diversidad la decisión y aseguró que la medida permitirá a las personas trans solicitar un nuevo número, reclamo que se encontraba pendiente desde la sanción de la Ley de Identidad de género.



María Laura Cardozo, vicepresidenta de la organización sostuvo que la resolución "ofrece una alternativa inclusiva sin marcas de género ya que su presencia en documentos oficiales sin que tenga la finalidad de visibilizar o incluir a las mujeres y la diversidad, sólo refuerzan el binarismo, los roles sociales desiguales asignados a cada género y pueden victimizar a personas trans, intersex y no binarias.



Indicó que los prefijos asigandos a los varones (20) y a las mujeres (27) no se habían adecuado a la Ley de Identidad de Género.



La ONG destacó que esperan que la medida adoptada "se constituya en la antesala del reconocimiento de las identidades de género no binarias por parte del Registro Nacional de las Personas" (Renaper).