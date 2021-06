200 policías están contagiados de coronavirus y 9 internados

Viernes, 04 de junio de 2021

La inoculación a efectivos mayores de 30 años recorre el tramo final y ha alcanzado al 75 % del total de las fuerzas. Al menos 6.000 ya recibieron la vacuna contra el covid.







En las últimas semanas fue creciendo la cifra de policías vacunados, aunque también la de los contagiados. Las fuerzas de seguridad de la provincia registran 203 casos activos y 9 internados por covid en el hospital de campaña.

Las cifras de afectados por coronavirus van en alza en las últimas semanas en la provincia debido a la circulación comunitaria de la cepa Manaos, reconocida como de mayor contagiosidad por las autoridades sanitarias de la provincia. En este sentido, las fuerzas de seguridad no están exentas de los brotes y actualmente hay 203 policías contagiados, según confirmó el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Félix Barboza.



El oficial señaló: “Es muy difícil determinar si el contagio se dio durante los operativos. Hay muchos que se contagian en el entorno familiar y otros que desconocen el nexo. Se realizan las investigaciones epidemiológicas de nexo pero no se puede determinar en todos los casos”. Respecto a los policías internados, Barboza indicó que llegaron a tener trece ingresos simultáneos en el hospital de campaña hace pocos días: “Ya recibieron el alta cuatro efectivos, por lo que ahora tenemos nueve internados, de los cuales cuatro están vacunados”.



Avance del operativo



Barboza confirmó que el avance de la campaña de vacunación anticovid alcanzó al 75 % del total de la fuerza policial en la provincia. Se trata de alrededor de 6 mil efectivos mayores de 30 años. “Con este último rango etario ya completamos un 75 % aproximadamente. Son poco más de 8.000 en total, contando Capital y el interior. Ayer se avanzó mucho en Curuzú Cuatiá y en Goya”, informó Barboza.





“Tenemos algunos que recién lo podrán hacer a fines de la semana que viene, debido a que se vacunaron con la antrigripal y tienen que dejar pasar dos semanas. Pero las dosis ya están reservadas para ellos”, afirmó. El jefe de la Policía dijo que hay buena predisposición de los efectivos: “Todos quieren vacunarse, incluso hasta los menores de 30 que por el momento no se han asignado vacunas”.