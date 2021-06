Cardozo: "No hubo consecuencia directa en los pacientes" Viernes, 04 de junio de 2021 El Ministro de Salud de la Provincia explicó lo sucedido en el establecimiento y aseguró que la situación no generó consecuencias directas en los pacientes internados.



El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde explicó lo sucedido ayer en el hospital de Campaña y aseguró que la situación no generó consecuencias directas en los pacientes internados.



El titular de la cartera de salud indicó que existió un inconveniente técnico en la provisión de oxígeno que tomó 40 minutos en revertirse, pero aclaró que el desperfecto no tuvo "consecuencias directas en los pacientes".



Cardozo detalló las características del inconveniente técnico que sufrió la provisión de oxígeno: "cerca de las 19:30, el sistema de la tubería de oxígeno se congeló", de forma tal que se modificó la presión del gas y se puso en marcha el plan de contingencia.



“Los directores convocaron a todos los médicos para reemplazar el oxígeno de cañería, se trabajó con gente que tiene un sistema especial con agua térmica y cuando se logró desobstruir la cañería se volvió a trabajar bien”, explicó.



Agregó, además, que el “riesgo inminente" fue evitado gracias a la intervención todo el personal del centro de salud, quienes trasladaron lo necesario para conectar los tubos de oxígeno a los pacientes que lo requerían.



"Es un accidente que ocurre", aceptó el ministro y adelantó que dialogarán con la empresa encargada, para delinear otros mecanismos aplicables.