La Selección Argentina no pasó del empate contra Chile Viernes, 04 de junio de 2021 El equipo de Lionel Scaloni empató por 1-1 frente al chileno, en Santiago del Estero. Messi de penal y Alexis Sánchez, autores de los goles.



La Selección Argentina no pasó del empate. El equipo de Lionel Scaloni igualó por 1-1 contra Chile, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi -de penal- y Alexis Sánchez fueron los autores de los goles. En la previa, hubo un homenaje a Diego Maradona.







En un primer tiempo con muy pocas llegadas de ambos lados, el conjunto nacional pasó al frente a los 22 minutos. Guillermo Maripán bajó a Lautaro Martínez dentro del área, el árbitro Jesús Valenzuela lo cobró tras revisar con el VAR y Lionel Messi lo cambió por gol. El tanto fue el número 2000 en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.



De todas formas, la ventaja le duró poco al equipo local. Tras un tiro libre de Charles Aránguiz, Gary Medel durmió a la defensa argentina y asistió a Alexis Sánchez, quien la empujó debajo del arco para anotar el 1-1, a los 35 minutos.



Messi festejo Argentina

Sobre el final de la primera mitad, la Pulga tuvo una nueva chance para que Argentina pase al frente: Claudio Bravo -otra de las figuras del encuentro- voló y se lució para taparle un remate de tiro libre.



En la segunda mitad, Argentina controló la posesión de la pelota y tuvo varias aproximaciones gracias a Lautaro Martínez, quien estuvo mucho más influyente que en los primeros 45 minutos. Además, Messi tuvo otras oportunidades: una de tiro libre (que dio en el travesaño) y otro remate que tapó el arquero. Mientras, el conjunto chileno no tuvo situaciones claras: casi no llegaron al arco de Emiliano Martínez.



Por otra parte, algunos futbolistas tuvieron su estreno en la Selección: Cristian Romero (de gran presentación), Julián Álvarez y Nahuel Molina debutaron con la Albiceleste.



Finalmente, todo terminó en empate en Santiago del Estero. Con este resultado, Argentina obtuvo su segunda igualdad al hilo en condición de local y llega a los 11 puntos en las Eliminatorias: es escolta de Brasil, que es líder con 12 unidades y mañana recibe a Ecuador (tercero con 9). El equipo de Lionel Scaloni se medirá con Colombia el próximo martes, como visitante, por la octava fecha.