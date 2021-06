Valdés inauguró un Centro de Ex Combatientes de Malvinas Jueves, 03 de junio de 2021 Con el tradicional corte de cintas, el gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente Ricardo Valenzuela, dejó inaugurado esta mañana en la localidad de San Luis del Palmar, el 27° Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Corrientes.



Con una inversión de casi 10 millones de pesos, las flamantes instalaciones cuentan con un espacio de 300 metros cuadrados, siendo un lugar de encuentro “para nuestros héroes de Malvinas, quienes desde hoy cuentan con un sitio para sus actividades asociativas”, destacó durante el acto el mandatario provincial.







Asimismo, la oportunidad fue propicia para que Valdés entregue un subsidio de cien mil pesos destinado a dicho Centro, presidido por Ramón Gómez, destinado a la compra de mobiliario y equipamiento. “Esto es un reconocimiento a la grandeza de quienes defendieron la Patria”, puso de manifiesto el gobernador.



En otro tramo de su discurso, en el acto, que contó también con la presencia del titular de la Dirección Provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, el gobernador Valdés resaltó que la sangre derramada por los bravos soldados correntinos durante el conflicto bélico de 1982 no fue en vano y este homenaje es para “todos ustedes y para quienes dieron su vida por la patria”.



A su vez, Valdés instó a seguir trabajando juntos, luchando sin bajar los brazos, para dejar atrás el olvido y la falta de memoria que por mucho tiempo padecieron los Veteranos de Malvinas.







En tanto, desde el Centro de Ex Combatientes sanluiseño agradecieron la presencia del gobernador Valdés y las obras que hicieron posible cumplir el sueño de la casa propia, anhelada durante mucho tiempo.



Cabe señalar que los Centro de Ex Combatientes desplegados a lo largo y a lo ancho de la Provincia representan un espacio comunitario que está a disposición de la comunidad para actividades relacionadas con la capacitación y formación en general.



Asimismo, cada Centro enaltece valor de los soldados correntinos que combatieron en las Islas durante la conflagración con el Reino Unido, a fin de que los mismos puedan dar a conocer sus experiencias de vida y la importancia que revisten las luchas que debieron encarar una vez finalizado el conflicto armado.