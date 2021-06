“El alto número de contagios debería ser una alarma para todos” Miércoles, 02 de junio de 2021 El ministro de Salud dijo que, con las restricciones, la movilidad bajó, pero no en la medida requerida.



La magnitud del impacto de la segunda ola de coronavirus puede exponerse de una manera tan gráfica y simple con los números epidemiológicos y del hospital de campaña: ayer, se registraron 904 nuevos infectados y hay 400 personas internadas por covid-19, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.



El ritmo de contagios es varias veces mayor al que se mantenía apenas 2 meses atrás en la provincia, con lo que a más contagios, más internaciones y más decesos. Esa es la ecuación macabra, pero certera. Esa es la realidad.



La campaña de vacunación es una esperanza real y vigente, pero como depende del ritmo en que llegan las dosis, aún falta tiempo para que la inoculación sea masiva y se produzca la llamado inmunidad de rebaño.



Esto es algo que las autoridades tienen bien presente y por ello, reiteran y reiteran que lo más importante siguen siendo las medidas de prevención: correcto uso del barbijo, distanciamiento social y evitar reuniones sociales e incluso las familiares si no son necesarias. A más contacto social, mas contagios.



Ayer, el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, habló sobre el panorama de la pandemia.



“Vemos que la movilidad bajó, pero no en la medida que estamos necesitando, así que compartimos con el gobernador (Gustavo Valdés) que las medidas deben ser tomadas a rajatabla. La población tiene que tomar conciencia, hoy el número que nos toca de vuelta es muy alto y eso tiene que ser una alarma para todos y por supuesto nosotros no estamos tranquilos, estamos evaluando cotidianamente estos números”, dijo.



Y reiteró: “Apelamos a la conciencia de la población, porque si queremos seguir disfrutando de determinadas libertades, tenemos que tener cierto grado de responsabilidad, sobre todo porque va la vida de nuestros seres queridos en esta pandemia”.



De los 904 nuevos casos de coronavirus notificados ayer, 397 fueron contagios en la capital y los 507 restantes en 37 localidades del interior provincial, al haberse analizado 6.897 muestras en las últimas 24 horas.



Esto actualiza la cifra de casos activos en 4.741 y los acumulados en 56.872 desde el inicio de la pandemia.



Con este escenario, las internaciones aumentan y Cardozo dijo al respecto: “Nosotros seguimos habilitando espacios, lugares, camas y salas en el hospital de campaña. Hoy tenemos 400 internados, es la primera vez que llegamos a ese número y esto obliga a utilizar mayor cantidad de recursos tanto desde el punto de vista físico como también de equipamiento y en eso tenemos margen, pero el recurso humano está resentido, sobrecargado de trabajo”.



Aseguró que “los casos no bajan, en primer lugar porque estamos en el pico de la pandemia y el virus está circulando por toda la población, por toda la ciudad”.



Dijo que “el gobernador ha dado las indicaciones de que si hay que contratar más personas para el hospital de campaña, le llevemos la lista. Tenemos una gran tranquilidad por el respaldo en ese sentido. Pero estamos hablando por ejemplo de enfermeros que ya nos está costando conseguir, también médicos, entre otros”.



9 fallecidos

La segunda mitad del año arrancó ayer con 9 muertes por coronavirus, con lo cual ya suman 820 desde el inicio de la pandemia.



Hay 66 pacientes internados con covid-19 en terapia intensiva en el hospital de campaña y todos ellos con asistencia respiratoria. Para esos pacientes, el panorama no es nada alentador.



Están con pronóstico reservado. Tras un mayo con récord de contagios y muertes, esta es la cara de la segunda ola.