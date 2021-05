Valdés fue aclamado candidato con el apoyo del mayor conjunto de partidos políticos de Corrientes

Lunes, 31 de mayo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes desde la ciudad de Corrientes un acto que se convirtió en su lanzamiento a la reelección, tras la aclamación de 29 partidos políticos, asegurando que será la alianza más grande de las próximas elecciones provinciales.





El encuentro fue presencial y por videoconferencia, con estrictos protocolos sanitarios, donde resaltaron que el Mandatario es el mejor candidato para seguir conduciendo los destinos de la provincia. Ponderaron así su visión de futuro, tanto para gestionar la pandemia, previendo un sistema de atención único en el país y destacando a la vez que la emergencia no interrumpió el trabajo hacia una provincia moderna, desarrollada e inclusiva que brinde oportunidades y condiciones dignas de vida a todos los correntinos.



El acto se desarrolló en el salón de eventos ‘Espacio Andes’, ubicado en avenida Maipú 3841, con la presencia de un solo representante por partido. Todos estaban sentados en una disposición semicircular y debidamente separados entre sí, observando de frente una enorme pantalla que mostraba a decenas de intendentes y dirigentes de toda la provincia, quienes se conectaron mediante la plataforma Zoom. Y a sus espaldas tenían otras pantallas que intercalaban las frases “Vamos Corrientes” y “Vamos Valdés”. De este modo, varios dirigentes comenzaron a expresar el acompañamiento a su reelección, hasta que el Gobernador cerró los discursos, instando a “trabajar juntos por una provincia cada vez mejor”.



Valdés inició su alocución hablando en la ocasión del consenso en la UCR y en los demás partidos de la alianza para su candidatura, indicando que este acto también busca “mostrar la fortaleza política” del espacio que promueve su reelección. Luego agradeció a todos los partidos y a los intendentes que lo integran y resaltó lo inédito de este acto, al decir que “es el primer lanzamiento virtual”.



“Nunca nos imaginamos que nos iba a tocar un momento tan duro, con una economía en baja y una pandemia que llega cada cien años”, reconoció luego, afirmando que “tuvimos que enfrentar esta pandemia, pero este 2021 nos encuentra con las esperanzas intactas de salir adelante”. Sostuvo así que “el único camino es cuidarnos y la vacunación”, para luego agradecer “a todos los trabajadores de la salud” y asegurar que “los estamos apoyando, son el orgullo de los correntinos”.



Fue así que Valdés reflexionó: “Los correntinos siempre tuvimos momentos difíciles y siempre tuvimos vocación republicana, este año cumplimos 200 años de nuestra Constitución provincial y hoy tenemos que poner a consideración los cargos ejecutivos y legislativos en este marco de pandemia”, sosteniendo que “no podemos prorrogarlo, porque los ciudadanos son los que dan la legitimidad”. Y como ejemplo de ello, dijo que también lo están haciendo en las próximas semanas, provincias como Misiones, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis y Neuquén. “No se puede gobernar sin legitimidad y convocamos a la elección cumpliendo exactamente lo que dice la ley y la Constitución de la provincia de Corrientes”, aseguró luego.



Y sostuvo: “Acepto la candidatura para un nuevo periodo, siguiendo los lineamientos que teníamos con un gobernador como lo fue Ricardo Colombi y convocando a nuevos actores y nuevos partidos”, entendiendo que “la pelea no construye”.



Así pasó hablar de su propuesta: “Tenemos que generar las condiciones para que el sector privado brinde trabajo y para eso estamos construyendo 15parque industriales en toda la provincia”. En este contexto, reconoció que “no es fácil convencer a los empresarios que inviertan con este panorama, pero no bajamos los brazos”, sosteniendo que “les damos seguridad jurídica, les bajamos la carga fiscal para que traigan sus inversiones y le den trabajo a nuestra gente”.



Agregó que “tenemos que pelear para que la Hidrovía (Paraná-Paraguay) no se maneje desde Buenos Aires y los correntinos tengamos participación, invertir en rutas que lleven a puertos, como el de Ituzaingó que estamos construyendo, el de Lavalle que pronto licitaremos y el de Corrientes que estamos buscando financiación”.



En materia energética, dijo que “tenemos que seguir peleando por las regalías de Yacyretá y Salto Grande, seguir invirtiendo en energía alternativa que nos convierta en potencia energética. Seguir trabajando en turismo, motor fundamental del desarrollo, por eso el Plan Iberá y muchas otras acciones”.



Por otro lado, planteó también que “pensar en el desarrollo social es estar al lado de la gente, asistiendo a los que sufren”, y por eso “tuvimos siete ministros contagiados (de Covid-19), porque siempre hicieron su trabajo”. Así fue que garantizó: “Vamos a llegar cada uno que necesite tener al Estado al lado”.



En otro orden de cosas, también habló del “esfuerzo para que el aparato productivo de Corrientes siga generando divisas”, por lo que “necesitamos que se abran los mercados, el cierre de las exportaciones de la carne nos golpea”, ya que “la ganadería es el 60 por ciento de la producción rural”. Sostuvo así que “vamos a seguir codo a codo con las familias que viven y producen en el campo”. Inscribió en este marco el Plan Limón, el cuál “tiene que ser un eje del desarrollo correntino”, asegurando que “ya plantamos 3 mil hectáreas”.



“Hay que salir adelante produciendo, generando riqueza, con el esfuerzo del millón de correntinos, con el sacrificio. Corrientes es una provincia valerosa y siempre le puso el pecho a las situaciones difíciles”, arengó Valdés. Y agregó que “tenemos que seguir apostando a que el empleado público cobre en tiempo y forma, igual que los jubilados”.



Asimismo, habló de “la modernización”, la cual “la venimos dando a pasos importantes, terminamos el Banco de Corrientes, estamos inaugurando una nueva cárcel y generamos infraestructura escolar como nunca antes”. Y reconoció a los docentes, quienes tienen “un rol central en esta pandemia, porque son parte fundamental de la educación”.



Y finalmente sostuvo que “los desafíos del futuro son enormes, los cuales iremos puntualizando a lo largo de la campaña. Vinimos a construir un espacio político serio, poniendo en el centro a la mujer y el hombre de Corrientes, para que podamos incluirnos, desarrollarnos y ser libres. Si trabajamos juntos por estos objetivos vamos a construir una provincia mejor y cada día más grande”.



Los 29 partidos



Por la UCR habló el senador provincial Sergio Flinta: “Esta convocatoria en esta diversidad con armonía es fruto del trabajo y el e esfuerzo. Valdés es un gobernador incansable, con cercanía a la gente. Está claro que en este proceso que lidera Gustavo, dio muestra de inteligencia y decisión. Es el hombre indicado para los próximos cuatro años, para una provincia que está instalándose en el país en el marco del desarrollo. Bienvenida esta instancia de comunión de partidos políticos, estamos en ciernes de concretar la alianza más grande y esto es bueno para los correntinos”.



Por Encuentro Liberal (ELI), el presidente de la Cámara de Diputados, Perucho Cassani: “Como hace 20 años, venimos a ratificar nuestro compromiso en un modelo de gestión. Las alianzas son un punto de encuentro con el compromiso de las cosas que hay que hacer. Somos una gran cantidad de fuerzas políticas que nos juntamos para potenciar nuestra visión sobre los problemas que tenemos que resolver en Corrientes. Desde ELI vamos a seguir acompañando la gestión de Valdés y su reelección, es el mejor candidato que sintetiza el pensamiento de gran parte del arco político de Corrientes. Y es el indicado para recomponer este tsunami sanitario que es la pandemia, pues será un gran gobernador en el nuevo periodo que se viene”.



Por el Partido Popular, el senador nacional Pedro Braillard POccard: “Si hoy podemos exhibir un logro, es la paz social que se logró dejando atrás las diferencias. Aquí provenimos de distintos orígenes, dejamos atrás nuestro pasado para mirar juntos el crecimiento de la provincia y por eso pudimos superar desafíos enormes. Hoy esta paz social es la que permite que Corrientes sea una de las mejores que maneja la pandemia. La realidad nos demostró que el Hospital de Campaña, esa gran obra que muchos pensamos que no se iba a usar, fue una gran visión de futuro. El liderazgo que ejerce el gobernador Valdés es porque la gente le cree y es el mejor para que siga gobernado la provincia cuatro años más”.



Por el PL, la diputada provincial Any Pereyra: “El partido Liberal está comprometido fundamentalmente por sus cualidades personales y políticas. Valdés encarnó los principios que el liberalismo tiene como bandera: iniciativa e inversión privada, pequeños empresarios como motor de desarrollo, la educación, tecnología y modernización. Coincidimos con la visión de provincia del Gobernador, estamos consustanciados, es un líder que encarna un nuevo orden político, el cuál tiene que ver con la apertura, diálogo y unión. Valdés propicia el arte del encuentro entre todos los correntinos y en momentos difíciles, eso nos da a todos una luz de esperanza”.



Por ARI, Hugo Calvano: “Es un orgullo compartir con tantas fuerzas políticas, acompañando esta propuesta de continuar este proyecto, porque en las concreciones de estos cuatro años está la base del futuro que queremos para la provincia, para que se genere empleo para los jóvenes y que se arraiguen en esta tierra. Vamos a colaborar para que Corrientes sea una provincia y ciudad más inclusiva de la mano de Gustavo Valdés”.



Por Unión Popular, Egui Benítez: “Venimos a ratificar nuestro compromiso y redoblar esfuerzos, convencidos que la relección de Valdés es el camino para que este modelo de desarrollo, modernización e inclusión social siga su curso. Este espacio que el Gobernador lidera es abierto y plural, estamos dispuestos a acompañar para que esta alianza política y social vuelva a ganar”.



Siempre Corrientes, Susana González: “Así como en el 2017, no dudamos de acompañar a Valdés. Por su grandeza como persona, hoy reiteramos este apoyo decidido, porque en estos cuatros años de gestión tuvo la capacidad de seguir construyendo la provincia que todos soñamos con un gobierno pluralista en los 74 municipios, en todos hay acciones del Gobernador”.



Acción por Corrientes, Aníbal Godoy: “Propicio la reelección de Gustavo Valdés, un hombre que lo conozco hace muchos años, tiene el perfil de gobernador que quiere la Argentina. Demuestra que continúa las obras más allá de los cambios de gobierno (nacional). Corrientes es una de las provincias que mejor gestionó la pandemia, es una demostración de su capacidad, por eso estamos mitigando esta pandemia de la mejor manera”.



Cambio Austeridad y Progreso, Eugenia Mancini: “Nuestro partido político es joven, pero como dirigentes estuvimos acompañando hace mucho tiempo este proyecto de provincia muy beneficioso para los correntinos. Y en estos cuatro años, Valdés hizo un excelente trabajo. Convencidos que este es el camino, ratificamos nuestra pertenencia a este espacio”.



Autonomista, José Romero Brisco: “Para mí y para el partido que represento, estamos contentos de estar aquí, su postulación es algo que se dio naturalmente. Demuestra excelente gestión, recorre las localidades haciendo hincapié en el desarrollo y la educación, comenzando una visión de futuro y de inclusión. Vamos a sumar para acompañar firmemente para que Corrientes esté cada día mejor”.



PRO, Flavio Serra: “Valdés es alguien que trabajó en lo urgente, sin desatender la visión a largo plazo, alguien que siempre pensó en la modernización, algo que se ve en la ciudad y la provincia de Corrientes. Tenemos que lograr que esta conducción continúe, no sólo por cuatro, sino por muchos años más”.



Además también estuvieron presentes: Por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Antonio Barrio Perkins; Democracia Progresista, Miguel Gaviña Naón; Ladrilleros Unidos, Raúl Romero; Unidos por Corrientes, Marcelo Chaín; Laborista Autónomo, Jorge Parhtimos; Encuentro Correligionario, Juan José Marún; Conservador Popular, Edith Arce y Coco Frette; Acción Poppular de los Trabajadores, Federico Beleza; Acción por la República, Agustín Goity; Socialista, Juan Almada; Forja, Norberto Parodi; Partido Nuevo, Mario Branz; Crecer con Todos, Ángel Rodríguez; Ciudadanos Comprometidos, Ariel Báez; Integración Correntina, Javier Rodríguez; Norte Grande, Hugo Vallejos y Augusto Curi; Compromiso Federal, Marcos Danuzzo; y por Unión Correntina, José Pelozo.