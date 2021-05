El presidente hizo un balance de su gira y anticipó "más tiempo" de negociación con el FMI

Lunes, 17 de mayo de 2021

Alberto Fernández visitó distintos países de Europa para buscar apoyo en la renegociación de la deuda y pidió "revisar la sobretasa" en base a las conversaciones que sostuvo con el Fondo Monetario.





El presidente Alberto Fernández hizo este domingo un balance "claramente positivo" de su gira por Europa, donde visitó distintos países para buscar apoyo en la renegociación de la deuda, y anticipó que la búsqueda de mayores plazos de pago llevará "más tiempo" de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Es un balance claramente positivo porque aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI, la necesidad de que nos acompañe en aquellos que nos preocupa: tratar de buscar más tiempo en los plazos de pagos; eso va a demandar más tiempo pero insistimos en plantear y corregir", reseñó el mandatario.



En declaraciones al canal C5N, Fernández sostuvo que propuso al FMI la necesidad de "revisar la sobretasa, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio". "Eso es exactamente lo que le pasó a Argentina cuando tomó el crédito", sostuvo el jefe de Estado, y graficó que "como consecuencia de eso nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando tres".



Para Fernández, "el mundo debe revisar esas prácticas que son muy nocivas para los países de renta media".









"En segundo lugar creo que ha sido muy productivo porque pudimos hablar de algunos temas bilaterales con muchos países como Portugal, y en algunos casos pudimos revisar un poco la situación latinoamericana", añadió.



El Presidente repasó además que hubo "tres encuentros adicionales que fueron muy productivos".



El primero, dijo, fue la cita con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, a quien le planteó que "los argentinos debíamos asumir el tema de la deuda con un compromiso tal que no le hagamos pagar más esfuerzos a una Argentina que ya hizo muchos esfuerzos y pagó demasiado con el desorden del Gobierno anterior y este tiempo de pandemia".



"Al poder explicárselo en detalle, y que el comentario provenga del presidente, la noté receptiva y comprensiva de los problemas que tenemos", dijo acerca de Georgieva y añadió: "Valoró mucho el esfuerzo que estamos haciendo con Europa".



"La decisión la tiene que tomar el directorio del Fondo, y eso exige que todos estos países estén acompañándonos", acotó.



Sobre el encuentro que mantuvo el viernes último con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, Alberto Fernández destacó que fue la "primera vez" que pudo hablar "cara a cara con un representante" del Gobierno de Joe Biden.



"No tenemos muchas diferencias porque nuestra decisión en ayudar a sostener el proceso de cambio climático para revertir los efectos nocivos que vemos es absolutamente igual a la de ellos", describió, y destacó también que dialogó con Kerry sobre la ley de Educación Medioambiental a nivel primario y secundario sancionada en los últimos días.



En tercer lugar, Fernández ponderó su reunión con el papa Francisco en el Vaticano al celebrar que el Sumo Pontífice "siempre escucha las posiciones" del Gobierno argentino.









"Con la amabilidad que siempre tiene para conmigo, agradecido porque me ayuda a pensar y reflexionar de otro modo con una mirada sumamente moral y que en los tiemposque vivimos, la economía debe revisar ese contenido moral que ha perdido con el correr de los años", evaluó Fernández.



Sobre el acuerdo con el FMI, Fernández aseguró que el objetivo es "ponerse de acuerdo" lo antes posible y expresó: "Muchos hacen la especulación sobre si es antes o después de las elecciones, pero no es eso".



"Acordar es necesario. El problema es cómo. lo que no puedo es que, por acordar con el Fondo, desatender algunos aspectos; quisiera que estos aspectos fueran tenidos en cuenta, no sólo por Argentina, sino porque lo que ha ocurrido con el mundo nos obliga a repensar cómo tiene que ser la economía en el futuro".



Para el Presidente, tal como venía la organización económica "quedó demostrado que no era ni tan sólida ni tan beneficiosa", aunque, dijo, "los pobres la pasaron mucho peor porque la concentración del ingreso había quedado en manos de un número reducido de habitantes en el mundo".



A la vez, afirmó que será "razonable" conseguir un acuerdo con el Club de París porque es una "deuda mucho menor que la que tenemos con el Fondo, aunque tenemos un vencimiento muy alto ahora".



"Creo que vamos a poder hablar con el Club de París y lograr esa espera que necesitamos. Si tenemos acuerdo con el Fondo, el acuerdo con el Club de París será casi inmediato", apostó Fernández.