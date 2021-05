Valdés anunció 1.600 soluciones habitacionales para toda la provincia

Viernes, 14 de mayo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés continuó este jueves su recorrida por el interior provincial, en la localidad de Tatacuá, donde entregó 10 viviendas y herramientas a emprendedores e inauguró una plazoleta y un tanque de agua potable.



En la ocasión, el Mandatario anunció la construcción de 20 viviendas más en el lugar y apeló al “trabajo en conjunto” con todos los municipios, asegurando que se desarrollarán 1.600 soluciones habitacionales en toda la provincia.



Tras recorrer durante la mañana, la localidad de Tabay, inaugurando refacciones de una escuela, Valdés continuó este jueves su agenda oficial a las 16 con la entrega de 10 viviendas amuebladas del programa provincial “Oñondivé” en el barrio “Bomberos Voluntarios”, donde además se inauguró luego una plazoleta. Cabe destacar que los adjudicatarios de estas casas confeccionaron sus propios almohadones sustentables, a través del programa Economía Apú, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social en convenio con UTRASA Ltda para la cooperación solidaria.



Trabajo en conjunto



El Gobernador inició su alocución en el acto respectivo recordando que “generamos un nuevo programa de viviendas”, en el que INVICO aporta los materiales y la dirección técnica y los municipios, la mano de obra. Valdés sostuvo que así se avanza en “transformar la matriz” para las soluciones habitacionales en la provincia. “Los correntinos demostramos que podemos trabajar juntos para construir viviendas”, arengó luego.



No obstante, el mandatario sostuvo que la estrategia en este sentido es amplia, al detallar que “vamos a estar con 800 viviendas en toda la provincia aportadas por la Nación”, mas igual cantidad que construirá el INVICO con fondos de recupero. “En total van a ser 1.600 viviendas”, aseguró Valdés y planteó una distribución federal, al indicar que “queremos que cada municipio tenga al menos 20 casas en construcción”.



Seguidamente anunció que “acá en Tatacuá vamos a hacer 20 viviendas más”, pidiendo esfuerzo para “tener el coraje de construir nuestras propias casas”. En este marco, valoró el programa provincial que entrega casas amuebladas más asistencia social, para el cual consideró “fundamental” el desarrollo forestal de la provincia, principalmente del parque forestoindustrial de Santa Rosa, ubicado a pocos kilómetros. “Estamos generando trabajo en toda la zona”, sostuvo al respecto.



Aseguró luego que “sigue habiendo inversión”, por lo que vaticinó que seguirá creciendo esta producción, por lo que planteó la necesidad de “avanzar hacia la industria del mueble”. Es por ello que las viviendas que se entregaron en la ocasión “están amuebladas con madera, industria y trabajo de los correntinos”.



Pero no circunscribió el trabajo sólo a la madera, al considerar que “emprendedores somos todos y necesitamos que los almohadones también surjan de manos correntinas”. Seguidamente, Valdés indicó que el objetivo es que “los correntinos trabajemos juntos, que cooperemos, que todos pongamos algo, pero que fundamentalmente nuestra gente pueda tener un techo digno”. Y concluyó afirmando: “Solamente si los correntinos trabajamos juntos vamos a lograr la provincia que todos queremos”.



Soluciones habitacionales



El interventor del Invico, Julio Veglia manifestó en la ocasión su satisfacción en “ver convertido el slogan del gobierno “Corrientes Somos Todos” en una realidad y una forma de integrar a toda la población, a todos los ciudadanos que necesitan de una vivienda”.



Sobre el programa Oñondive, explicó que esto quiere decir “entre todos trabajamos” articuladamente distintos organismos provinciales y de manera conjunta con los municipios e intendentes”; felicitando al intendente local porque “se ha trabajado muy bien en Tatacuá y los resultados están a la vista, así que esto que es una iniciativa del gobernador realmente está dando excelentes resultados en toda la provincia. Nosotros estamos trabajando en 43 municipios desarrollando viviendas con este programa; entregando ya 60 viviendas de este tipo y con estas 10 sumamos 70 y seguimos con esta modalidad, con recursos de la provincia solucionando gran parte del déficit habitacional” aseguró.



Intendente



El jefe comunal Sergio Fabián Ramírez expresó a su turno que “hoy nos une una gran alegría, una gran satisfacción, personalmente fui beneficiario hace más de 15 años de una vivienda EPAM del Invico y sé lo que es el anhelo de la casa propia y puedo imaginar la emoción que está sintiendo cada uno de los adjudicatarios”.



Resaltó que “el objetivo es llegar a aquellas familias que no pueden acceder por los altos costos que significan tener una vivienda de material, hoy lo estamos logrando gracias al gobierno de la provincia de Corrientes, gracias al aporte de Desarrollo Social que ha equipado completamente estas unidades”.



Asimismo hizo un reconocimiento a “todo el personal municipal que ha trabajado incansablemente para hacer realidad una vivienda para las familias de nuestra comunidad”.



Programa Oñondive



El programa Oñondive se lleva delante de manera articulada entre el Instituto de Viviendas de Corrientes, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. El mismo instrumenta una manera planificada y articulada de intervención incorporando componentes blandos , acciones destinadas a resolver la problemática social, de manera más integral, buscando una construcción social, humana, económica y ambiental complementaria a las obras, con la participación activa de las familias confeccionando sus propios almohadones sustentables a través del programa Economía Apú.



Programa Economía Apú



Este programa es el resultado de un Convenio de Cooperación Solidaria entre la Cooperativa Unión de Trabajadores Sanluiseños Limitada (UTrasa Ltda.) y la Dirección de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social, y busca disminuir la cantidad de residuos a disposición final, generar modalidades de consumo y producción sostenibles, promoviendo espacios de cooperación entre el sector privado, público y de la Sociedad Civil.



Por medio del programa, las adjudicatarias de las viviendas junto al apoyo del personal municipal, formaron parte de Economía Apú, utilizando telas, copos de gomaespuma y demás insumos recibidos para la confección de sus propios almohadones sustentables que podrán observar en las nuevas viviendas Oñondive.



Presencias



Acompañaron Valdés en estos actos, además del intendente local y Veglia; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; la diputada nacional Sofía Brambilla, otros ministros y legisladores; subsecretarios y secretarios provinciales y municipales; concejales; adjudicatarios y vecinos.



Emprendedores Somos Todos



También fue parte de la agenda oficial en Tatacuá, la entrega de bienes de capital, correspondiente al programa Emprendedores Somos Todos. El acto se desarrolló en la Plaza Héroes de Malvinas, donde 12 beneficiarios recibieron de manos del Gobernador, herramientas de trabajo para sus distintos emprendimientos.