Anselmo recibió a tabacaleros y se comprometió a seguir acompañando al sector

Viernes, 14 de mayo de 2021

El ministro de Producción, Ing. P.A. Claudio Anselmo, recibió esta a productores tabacaleros representados a través de la Cámara del Tabaco y la Cooperativa Tabacalera de Goya, ante quienes se comprometió seguir gestionando ante Nación los pagos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET), como así también la asistencia financiera por parte de la Provincia para garantizar el sostenimiento de la producción y el funcionamiento del Plan médico asistencial ASPRO que también opera en la órbita de ese fondo nacional dispuesto por Ley N° 19.800.



El encuentro se concretó en el Salón de Acuerdos de la cartera productiva y el ministro estuvo acompañado por el interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), Ing. Cristian Vilas. Por la Cámara del Tabaco participó su presidente, Roberto Segovia, acompañado del protesorero Ramón Gómez y un vocal titular; en tanto que la Cooperativa lo hizo a través de su titular Gabriel Micelli, junto a Alberto Alegre, Federico Gómez y Domingo Zorzoli.



En primer lugar, el ministro les transmitió el estado de los saldos del FET y en particular al reclamo por el 50 % restante de la Caja Verde, y que desde Nación están evaluando legalmente cómo se puede cumplir con ese remanente de 2020, como así también la proyección presupuestaria para 2021. En el caso de los fondos para el componente de la obra social ASPRO -“Programa de Apoyo Solidario para la Actividad Tabacalera”-, el ministro transmitió que desde Nación se están llevando adelante auditorías a los fines de verificar y encuadrar legalmente su funcionamiento.



En esa línea, también se informó que están vigentes las solicitudes al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magyp) para el cumplimiento de los POA (Plan Operativo Anual) para el sector, que entre todos representan alrededor de $ 500.000.000 en gestión de fondos. También se informó sobre la formalización de un pedido de reunión a la Mesa Coordinadora nacional para avanzar con todas las gestiones y el estado de situación de cada uno de los reclamos.



Durante la reunión, la Cámara del Tabaco solicitó a la Provincia una remesa de $ 15.000.000 para que la obra social pueda continuar funcionando, en tanto que la Cooperativa pidió un crédito de $ 60.000.0000 para afrontar el acopio de tabaco para la cosecha de junio. En ambos casos, el ministro les manifestó que elevará los pedidos al gobernador Gustavo Valdés, pero siempre atentos a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente para poder responder a esas solicitudes.



Como corolario del encuentro, el ministro les puso de manifiesto su vocación de gestión y de diálogo ante los distintos planteos del sector y les aclaró que “no hay gestión que no se haya hecho” desde la Provincia. “Mi responsabilidad es transmitir las gestiones que realizó y también las respuestas”, con el firme propósito de “resolver los problemas, no continuarlos, aunque a veces no den el resultado que se espera”, concluyó el ministro.