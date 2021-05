La curva de fallecidos no cede, murieron 448 personas en las últimas 24 horas Viernes, 14 de mayo de 2021 El número de fallecidos diarios sigue siendo alto en el país, donde en las últimas 24 horas hubo 26.531 nuevos contagios, según los datos del Reporte que elabora diariamiente la cartera de Salud.



Otras 448 personas murieron y 26.531 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, donde la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que la confirmación de la llegada de unos cuatro millones de dosis de AstraZeneca permitirá potenciar el plan de vacunación contra el Covid-19.



Con las muertes y los nuevos casos reportados este jueves, suman 69.254 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.242.103 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 5.420 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,3% en el país y del 76,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 9.541.511, de los cuales 7.912.175 recibieron una dosis y 1.629.336 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.373.872.



De los 3.242.103 contagiados, 2.891.435 recibió el alta y 281.414 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que fallecieron 261 hombres y 183 mujeres, mientras que tres personas de la Provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de San Juan fueron reportadas sin dato de sexo.



El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 75.714 testeos y desde el inicio del brote 12.1142.248 pruebas.



Vacunación



En este contexto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que la confirmación de la llegada de cerca de unos cuatro millones de dosis de AstraZeneca permitirá ganar mayor "capilaridad" al plan de vacunación contra el coronavirus y señaló que el Gobierno de Alberto Fernández no sólo trabaja para conseguir más fárvmacos para los próximos meses, sino que ya lo hace pensando en 2022.



En una extensa entrevista con Télam y con otros cinco medios nacionales, la titular de la cartera sanitaria brindó detalles sobre la situación epidemiológica nacional y la continuidad de las medidas para contener la pandemia, entre ellas, el presente y futuro de la campaña de vacunación.



Respecto a las negociaciones, dijo que se continúa trabajando con todas las empresas farmacéuticas y con el mecanismo Covax, desmintió que se haya negociado para conseguir dosis de la "Sputnik light" y confirmó que ya se está "pensando en el año que viene".



Vizzotti confirmó que los cerca de cuatro millones de vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford son aquellos que habían sido derivados originalmente desde México a Estados Unidos, que el contrato firmado con la farmacéutica anglo-sueca "incluye el traslado" y estimó que, gracias a ese envío, se podría alcanzar a toda la población objetivo "a fines de junio".



A su vez, el decimoquinto vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la Federación Rusa, con 500.000 Sputnik V destinadas a fortalecer el plan de inmunización contra el coronavirus en el país, aterrizó esta mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza.



La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número AR1081, tocó tierra a las 6,16, luego de haber despegado del aeropuerto internacional de Sheremetievo el miércoles a las 13.38 hora argentina (19.38 de Rusia), donde permaneció cinco horas para la estiba de la carga.



Según fuentes oficiales, con los embarques de Sputnik V que llegaron esta semana se habrá vacunado con una dosis a todos los mayores de 60 años que se inscribieron en el país.



Con este embarque, la Argentina lleva recibidas un total de 12.698.145 dosis de vacunas: 7.035.745 de la Sputnik V, 1.082.400 de la AstraZeneca mediante el mecanismo Covax, 580.000 Covishield y 4.000.000 de Sinopharm, precisaron fuentes oficiales.



Panorama mundial



En el plano global, el número de contagios de coronavirus en todo el mundo superó los 160 millones, mientras la cantidad de muertos ya es de 3,33 millones desde el comienzo de la pandemia, según las cifras que publica la Universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU).



El país más afectado del mundo sigue siendo Estados Unidos, con 32,8 millones de casos y 583.650 muertes, según los datos de JHU que monitorea las estadísticas de la pandemia a nivel global.





Luego sigue India, donde los contagios ya trepan hasta 23.7 millones y los fallecidos suman 258.317 y el virus no da tregua, un día después de que el país asiático superara el umbral de 250.000 decesos y las autoridades del norte debieron desplegar una red en el río Ganges tras descubrir decenas de cadáveres flotando en sus aguas.



Brasil es el tercer país más golpeado por la pandemia, con 15.3 millones de casos y 428.034 decesos.



Por detrás de Brasil figura México, el cuarto país en número de fallecidos, con más de 219.000, aunque figura en decimoquinto lugar en cuanto a contagios.



China, país donde se originó la pandemia, informó un total de 102.671 casos y 4.846 muertos.



En la región, Uruguay dispuso extender hasta el 23 de mayo las medidas restrictivas que rigen para atenuar la suba de contagios, tras alcanzar los 228.102 contagios y 3.252 muertes.



Chile en tanto, tras lanzar una enorme campaña de vacunación logró en la última semana una leve mejoría en la curva de contagios y sus cifras actuales son 1.26 millones de casos y 27.384 fallecimientos



En Europa, la propagación por el Reino Unido de la variante del coronavirus detectada por primera vez en India comienza a preocupar a las autoridades de salud británicas, en medio de temores de que esto pueda retrasar el fin de meses de estricta cuarentena.



El primer ministro británico, Boris Johnson, espera levantar el 21 de junio todas las restricciones por la pandemia en Inglaterra, gracias a una drástica disminución en los casos de infección, los ingresos hospitalarios y las muertes.



Sin embargo, científicos asesores del Gobierno británico están preocupados por el creciente número de casos con la cepa india B1617.2, de la cual ya se han detectado esta semana 1.723 personas frente a 520 casos encontrados la semana pasada.



El miércoles, Johnson admitió que el aumento de casos de la variante india era "una preocupación creciente en el Reino Unido".