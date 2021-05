Investigan millonario robo en una distribuidora de Corrientes Jueves, 13 de mayo de 2021 La causa está a cargo del fiscal de Instrucción, Patricio Palisa. No habrían ejercido violencia.



En la madrugada de este jueves, robaron alrededor de 3 millones de pesos a una distribuidora ubicada en una localidad correntina, según trascendió no habrían ejercido violencia. La investigación se encuentra a cargo el fiscal de instrucción, Patricio Palisa.



El hecho sucedió en la localidad de Goya en la distribuidora Mario ubicada en avenida Sarmiento al 500, el dinero se encontraba en la caja de seguridad del local donde se guarda la recaudación.



"Estamos en la etapa de investigación, me dirigí esta mañana temprano a la distribuidora. Nos encontramos trabajando con la Comisaría primera, la brigada de investigaciones y peritos de Goya",dijo el fiscal a cargo en radio Dos.



"No podemos dar mucha información porque recién se está comenzando a investigar lo que pasó, sabemos que hay una ventada rota y el lugar donde habitualmente se deposita el dinero, no está. La cifra llega a los 3 millones de pesos", afirmó.