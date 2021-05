Stvass encabezó una reunión con el ministro Anselmo

Jueves, 13 de mayo de 2021

Consejeros de la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop), encabezados por el presidente Orlando Stvass, se reunieron este martes por la tarde con el ministro de Producción de la Provincia, Claudio Anselmo, y avanzaron en la coordinación de acciones orientadas a atender y promover al sector cooperativista de distintos sectores productivos.







Fue un encuentro vía zoom que permitió el contacto directo de los dirigentes con el funcionario. “Aspiramos a un trabajo conjunto de Federación, cooperativas, Ministerio provincial, para no desperdiciar esfuerzos ni recursos, y apuntalar al sector productivo cooperativo”, dijo Stvass en el inicio de la reunión.



Anselmo hizo un repaso de las actividades agropecuarias en general en la provincia y de las cooperativas en particular, con especial énfasis en las que se están desarrollando de manera incipiente e implican caminos alternativos y posibilidades de reconversión y diversificación para algunos sectores. Habló de las gestiones que realizan y la coordinación mediante convenios con otros actores como INTA, UNNE e IBONE, como parte de las estrategias para avanzar en producciones alternativas como la nuez pecán y el cannabis medicinal.



APICOLAS



Los consejeros, por su parte, pusieron sobre la mesa temas de fondo y de forma en varias de las actividades productivas que desarrollan las cooperativas asociadas a Fedecoop. Así, desde el sector apícola, Pablo Vallejos de la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad “Monte Caseros” (Caemc) –una de las protagonistas de la producción de miel “Sol Nativo”- solicitó el refuerzo del área de Apicultura dentro del Ministerio de Producción, a los efectos de mantener el trabajo coordinado que se venía desarrollando hasta ahora. Además, planteó la necesidad de continuar con las luchas sanitarias, como el plan para combatir el escarabajo de la colmena –financiado por FUCOSAVE- y con el monitoreo de la loque americana, en cuyo marco el sector pide se declare a Corrientes como zona libre. Fedecoop, vale recordar, había aportado para dos muestreos en el marco de una acción que ya tiene varios años de trabajo.



OVINOS



La producción ovina también estuvo en la charla con Anselmo. Daniel Romero, de la Cooperativa Agropecuaria “Los Pioneros” y representante de Coninagro en la Mesa Ovina Nacional, planteó la relevancia de la ley y el acompañamiento del sector público en la producción. “Necesitamos un trabajo de promoción para el agregado de valor y el posicionamiento del sector”, subrayó después de señalar el renovado interés de los cooperativistas en participar en la Mesa Ovina Provincial. El ministro señaló que, tanto por la reconocida calidad como por las posibilidades de comercialización, la producción de carne ovina es el mercado al que debe apuntar el sector.



CITRUS



En el rubro citrícola, funcionario y cooperativistas coincidieron en el diagnóstico y en los objetivos inmediatos para trabajar en esta emblemática economía regional. El sector actualmente apuesta a la recuperación de superficies y la reposición de plantas, meta que demanda una importante inyección de recursos. En ese contexto, Nicolás Carlino, de la Cooperativa “San Francisco” de Monte Caseros y prosecretario de Fedecoop, habló de las ventajas que tendría un programa que permita esa reposición mediante asistencia financiera a los citricultores que, por su parte, cuentan con herramientas disponibles (como las plantas de empaque e industrialización) para la devolución de esa asistencia, generando un esquema virtuoso. “Si la Provincia marca un norte, no tenemos dudas del compromiso de los productores para estar a la altura y responder adecuadamente”, dijo el montecasereño.



Anselmo anticipó que ya se encuentran trabajando en el proyecto respectivo, dado que coinciden plenamente en el análisis de situación y las metas trazadas por los citricultores.



TRABAJO



Fedecoop tiene entre sus asociadas a cooperativas de distintos rubros, no sólo a las agropecuarias. En ese marco, sobre el final del encuentro, el ministro tomó nota de un planteo de la Cooperativa de Trabajo “Coembotá”, prestadora de servicios integrales de limpieza e interesada en volver a ofrecerlo a la cartera de Producción, como ya lo hicieran años atrás. El consejero Octavio Aquino, presidente de la entidad y su representante en la Federación correntina, fue el encargado de describir las características de esta entidad nacida en 2009 e integrante del rubro empresas recuperadas. Finalmente acordaron una audiencia formal en el Ministerio para tratar el tema.



Fue en suma una reunión muy positiva con el ministerio Anselmo, a quien describieron a grandes rasgos las dificultades principales como también el potencial, las acciones y proyectos del sector cooperativista.