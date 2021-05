Fernández: "El Papa me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda" Jueves, 13 de mayo de 2021 En la puerta del hotel donde se hospeda en la ciudad de Roma, Fernández contó que habló con el Papa "de los problemas del mundo" y calificó la charla como un "muy lindo encuentro".



El presidente Alberto Fernández dijo hoy que, en el encuentro que mantuvo esta mañana con el papa Francisco en el Vaticano, el pontífice le "expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda" y sostuvo que se trató de "un muy lindo encuentro".



"Hablamos de todos los problemas que aquejan al mundo y la Argentina. Como siempre él con su gran predisposición para ayudarnos. Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo avanzamos en las negociaciones y él, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa argentina que cubre la gira por Europa.



En la puerta del hotel donde se hospeda en la ciudad de Roma, Fernández contó que habló con el Papa "de los problemas del mundo" y calificó la charla como un "muy lindo encuentro".



"Fue un muy lindo encuentro; hacía un tiempo que no lo veía y reencontrarlo fue muy grato para mí", completó el mandatario.



"Hablamos de todo, de los problemas del mundo, de la Argentina, como siempre, con su gran predisposición por ayudarnos, y bueno, después hablamos de cosas nuestras", dijo también.



Asimismo, relató que le comentó cómo están "avanzando en las negociaciones" con los organismos internacionales de crédito para refinanciar la deuda argentina y contó: "Como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo".



Finalmente, ante una consulta, afirmó que le reiteró su invitación al Papa para que visite la Argentina, pero aclaró: "Eso es una decisión de él".