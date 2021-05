Valdés inauguró la modernización de la Escuela Sarmiento

Miércoles, 12 de mayo de 2021

“Estamos recuperando el valor y la memoria de ser una de las ciudades más importantes del país”, declaró el mandatario en referencia a las obras en torno a la plaza 25 de Mayo.







El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes el acto de inauguración de las refacciones del edificio histórico en la Escuela N°2 “Domingo Faustino Sarmiento” en la ciudad Capital. Acompañado de funcionarios y la comunidad educativa, ponderó la obra realizada en tan emblemático establecimiento y en los demás edificios que abrazan la plaza 25 de Mayo. “Estamos recuperando el valor y la memoria de ser una de las ciudades más importantes del país”, declaró.



También aprovechó para destacar la fuerte inversión del Estado en materia educativa, con la construcción y refacción de decenas de escuelas a lo largo de toda la provincia ya que “una nación sin educación no puede avanzar”.



Las estrofas del Himno Nacional Argentino –cuya conmemoración se celebra hoy- abrieron el acto, seguidas de las palabras de la directora de la institución, Evangelina Luna. Ella manifestó primeramente que este establecimiento centenario fue sufriendo los embates con el paso del tiempo y era necesario cambiarle la cara.



Y enseguida agradeció a la gestión del gobernador Gustavo Valdés, por volcar recursos del Estado para poner en valor este edificio histórico y emblemático, que forma parte del rico patrimonio cultural de la provincia.



“La comunidad educativa, no solo de esta escuela, agradece el esfuerzo realizado para hacer el sueño realidad, en un año tan difícil por la pandemia”, acotó la docente, resaltando sin dudar que la “inversión en educación es la mejor de todas” y va a garantizar que los niños y niñas aprendan en un espacio cuidado y seguro forjando a los verdaderos hombres y mujeres del mañana.



El edificio -ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y 25 de Mayo- data del año 1874 y se halla dentro del Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad.



De características neoclásicas, tiene columnas empotradas que se van alternando con pilastras, ambas con capiteles de estilo corintio. Todos estos elementos fueron restaurados en toda la fachada como así también las balaustradas de mármol que se limpiaron y refaccionaron en su totalidad. Para resaltar lo antes expuesto se incorporó iluminación en las columnas.



Se realizó la limpieza de toda la fachada para luego volverla a pintar con uno de los colores que se encontró en el estudio de color realizado previamente. El zócalo con que cuenta la fachada también se reconstruyó a nuevo. A los ventanales que dan a la calle se les sacó todas las capas de pintura, dejando expuesta la madera natural, la cual se restauró y se le aplicó protectores para su mejor conservación.



Se construyó un sobre techo a nuevo para no tocar toda la estructura de madera original del mismo, que se halla en excelentes condiciones como así también la estructura del cielorraso. Estos trabajos en los techos se realizaron para solucionar las filtraciones que tenían las aulas del edificio histórico.



En el patio, se recobró la secuencia espacial aula, galería, patio al reubicar el escenario. Por el lado de la instalación eléctrica, se realizó a nuevo como así también la pintura de la galería y los espacios interiores del mismo. Por último, se refaccionaron a nuevo los núcleos sanitarios de planta baja y alta.



Gustavo Valdés



Al dirigirse al público presente, el gobernador de Corrientes recordó inicialmente que el pasado 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, se ha ratificado en la agenda de Gobierno la reforma estructural de colegios en la provincia. “Apostamos fuertemente a la educación, por eso invertimos en ella”, ya que “un país sin educación no puede avanzar”, expresó el mandatario, en este sentido.



Valdés recordó que desde la Provincia “hemos incorporado el programa de escuelas emblemáticas, para darle un tratamiento diferente a este tipo de instituciones”, debido a que “no es lo mismo hacer una escuela nueva que conservar una existente y ponerla en valor”, aludiendo a la remozada escuela N°2.



Continuando, el mismo detalló que en el mencionado establecimiento “hemos invertido 37 millones de pesos e invertiremos otros 10 millones más para recuperar su patrimonio arquitectónico y cultural”.



Asimismo, Valdés dio cuenta que la escuela Sarmiento, “está enclavada en uno de los puntos estratégicos más importantes de la provincia: frente a la Plaza principal de Corrientes (25 de Mayo), donde estamos realizando una importante inversión junto al Municipio local”.



Siguiendo, el Gobernador también enumeró distintas obras que se ejecutan en los alrededores, destacando la intervención en edificios emblemáticos, que hacen a la cultura y arquitectura de la ciudad, como las remodelaciones en la Legislatura, trabajos en Casa de Gobierno; los ministerios de Seguridad, Hacienda y Obras Públicas, la parroquia Nuestra Señora de la Merced y el frente de la Jefatura policial. “Estamos recuperando el valor y la memoria de ser una de las ciudades más importantes del país”, consideró, en este aspecto.



Por otra parte, el mandatario resaltó la valía de las obras en ejecución en este radio de la ciudad (entre calles Salta, 25 de Mayo, Buenos Aires y Quintana) “para que quienes nos visiten, puedan destacar nuestra arquitectura, cultura, y educación”.



Finalmente, el titular del Ejecutivo, felicitó a la comunidad educativa de la Escuela anfitriona por la labor que se lleva adelante en la misma, manifestando, en la oportunidad, que los correntinos “confiamos en la calidad de nuestros docentes”, más aún, en estos tiempos de pandemia, por el avance del Covid-19.



Ministra Susana Benítez



La ministra de Educación comenzó sus palabras rememorando el día del Himno Nacional Argentino, y luego indicó que “dar inauguración de esta casa emblemática, en este día especial, nos remonta a pensar en hombres y mujeres que trabajaron sin descanso por cada niño que transitó esta escuela”.



Asimismo, la ministra recordó que su educación primaria fue transitada en esta escuela y destacó que “acá aprendí los valores más importantes de mi desarrollo posterior”, y agregó que “cuando una escuela y un maestro se brindan, están brindando grandes cosas a futuro. Docentes: no se rindan, la mejor tarea está en las aulas”.



Por último, se dirigió al gobernador: “Muchas gracias por lo que diariamente hace por la educación, y por ponernos siempre como prioridad en su agenda”.



Eduardo Tassano



El intendente capitalino comentó en primer lugar que esta escuela se encuentra “arraigada profundamente en el sentimiento de los correntinos” y lleva el nombre de uno de los grandes próceres de la historia argentina como lo fue Domingo Faustino Sarmiento que “priorizó a la educación como punto de partida para el desarrollo de nuestra nación”.



Luego, el jefe comunal comentó que la ciudad de Corrientes tiene 433 años y, por su estilo colonial, “hay características que debemos preservar”, subrayando que esta obra jerarquiza al casco histórico y “será un verdadero lujo”, en conjunción con la nueva Plaza 25 de Mayo, próxima a inaugurarse.



“Sin duda alguna que va a ser un punto destacado de encuentro para los correntinos y los turistas”, afirmó Tassano, quién para cerrar destacó una vez más el trabajo conjunto con el gobernador, acompañando este camino de inaugurar escuelas, obras y remodelaciones en toda la provincia, como una fuerte apuesta hacia el desarrollo y el futuro que los correntinos se merecen.



Entrega de equipamiento



En el transcurso del acto, El Gobierno provincial, a través de la cartera educativa hizo entrega de equipamientos escolares y elementos sanitarios a las autoridades de la Escuela Sarmiento, consistentes en: pistola termómetro digital, tótem dispenser de alcohol líquido, barbijos para docentes N°95, bidones de alcohol en gel y líquido, entre otros.



También se entregó mobiliario escolar: pupitres y sillas, armarios, como así también útiles escolares, elementos deportivos, botiquín de primeros auxilios, globo terráqueo y mapas murales, al igual que escritorio con impresora láser para tareas administrativas.



En la oportunidad, se otorgaron libros de textos para los alumnos de cuarto grado “Corrientes y Yo” y “El Regreso del Joven Príncipe”, entre los más destacados, conjuntamente con material bibliográfico producido y editado por el ministerio de Educación de la Provincia.



Presencias



Valdés estuvo acompañado también por el vicepresidente primero del Senado, David Dos Santos; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados Eduardo Vischi; la titular del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela; el viceintendente, Emilio Lanari; legisladores nacionales y provinciales; concejales; demás autoridades, docentes y alumnos.