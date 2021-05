Boca cayó con Santos, quedó tercero y recibió un duro golpe antes del Superclásico Miércoles, 12 de mayo de 2021 El Xeneize perdió por 1-0 en Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C del certamen continental. Ahora, se medirá con River por el torneo local...



Boca recibió un duro golpe, justo antes del Superclásico. El equipo de Miguel Ángel Russo cayó por 1-0 contra Santos, como visitante, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Con este resultado, quedó tercero en su zona. Ahora, se medirá con River, el domingo, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional...





El Xeneize creó muy pocas situaciones de peligro a lo largo del encuentro: Carlos Tevez se perdió la más clara a los 6 minutos, en un mano a mano (su volea pasó por encima del travesaño).



En el debut de Fernando Diniz como entrenador del equipo, el conjunto local dominó el mediocampo y, en un duelo con pocas situaciones de peligro, se puso en ventaja a los 40 minutos: tras un centro hacia atrás de Kaio Jorge, Felipe Jonatan se sacó de encima a Varela y definió a un costado para poner el 1-0.





En la segunda mitad, Boca no hizo pie y, salvo un remate de Tevez desde el costado del área y otro tiro de Cristian Pavón sobre el final, no tuvo chances claras para llegar al empate.



Finalmente, Santos se impuso por 1-0 a Boca, quien tuvo una floja actuación en Brasil. Ahora, el Xeneize, con 6 puntos, quedó tercero en el Grupo C de la Copa Libertadores, detrás de Santos (también tiene 6, pero mejor diferencia de gol) y Barcelona (líder con 9, que hoy perdió con The Strongest). El equipo de Miguel Ángel Russo se medirá con River, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, el domingo en la Bombonera.