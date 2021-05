496 muertos y 17.381 nuevos casos de coronavirus en Argentina

Martes, 11 de mayo de 2021

Según anunció el Ministerio de Salud, el porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,2% en el país y del 77% en la Área Metropolitana Buenos Aires.







Otras 496 personas murieron y 17.381 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 67.821 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.165.121 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 5.357 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,2% en el país y del 77% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 9.200.324, de los cuales 7.773.189 recibieron una dosis y 1.427.135 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.337.571.



Un 52,28% (9.088 personas) de los infectados de este lunes (17.381) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 3.165.121 contagiados, el 89,63% (2.837.058) recibió el alta y 260.242 son casos confirmados activos.



Los fallecidos



El reporte consignó que fallecieron 263 hombres y 230 mujeres, mientras que 2 personas de la provincia de Buenos Aires reportadas sin dato de sexo.



El parte precisó que murieron 126 hombres en la provincia de Buenos Aires; 42 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Catamarca; 2 en Chaco; 8 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 3 en La Rioja; 12 en Mendoza; 12 en Neuquén; 5 en Río Negro; 2 en Salta; 17 en San Juan; 5 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 11 en Santa Fe; 6 en Santiago del Estero y 6 en Tucumán.



También fallecieron 97 mujeres en Buenos Aires; 30 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Catamarca; 4 en Chaco; 3 en Chubut; 1 en Corrientes; 7 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 3 en La Pampa; 3 en La Rioja; 10 en Mendoza; 2 en Misiones; 14 en Neuquén; 5 en Río Negro; 1 en Salta; 15 en San Juan; 7 en San Luis; 13 en Santa Fe; 4 en Santiago del Estero y 6 en Tucumán.



Los nuevos casos



En las últimas 24 horas se registraron en la provincia de Buenos Aires 7.213 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.875; en Catamarca, 179; en Chaco, 177; en Chubut, 232; en Corrientes, 133; en Córdoba, 1.388; en Entre Ríos, 417; en Formosa, 148; en Jujuy, 48; en La Pampa, 453; en La Rioja, 94; en Mendoza, 839; en Misiones, 162; en Neuquén, 446; en Río Negro, 325; en Salta, 283; en San Juan, 298; en San Luis, 423; en Santa Cruz, 244; en Santa Fe, 1.257; en Santiago del Estero, 223; Tierra del Fuego, 38 y en Tucumán, 486.



El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 69.879 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 11.891.364 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



Los totales



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.382.065 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 363.739; Catamarca, 16.349; Chaco, 47.156; Chubut, 56.575; Corrientes, 39.384; Córdoba 241.984; Entre Ríos, 67.850; Formosa, 6.050; Jujuy, 25.706; La Pampa, 30.501; La Rioja, 14.380; Mendoza, 103.465; Misiones, 17.062; Neuquén, 75.223; Río Negro, 64.188; Salta, 36.737; San Juan, 26.544; San Luis, 41.872; Santa Cruz, 46.804; Santa Fe, 290.359; Santiago del Estero, 33.027; Tierra del Fuego, 27.057 y Tucumán, 111.044.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









PANORAMA NACIONAL



En este contexto, un nuevo cargamento con 500.000 vacunas Sputnik V arribó procedente de Moscú, con lo que Argentina ya supera las 12 millones de dosis recibidas hasta el momento, a las que comenzarían a sumarse a partir de fin de mes dosis de AstraZeneca producidas por el país en conjunto con México, según anunció el presidente Alberto Fernández desde Lisboa, en el marco de su gira europea.



Fernández realizó este anuncio a partir de la confirmación que le transmitiera su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pocas horas después que arribaran esta madrugada al país las 500 mil dosis de vacunas Sputnik V en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.



El presidente Fernández también reiteró la necesidad de que las vacunas contra el coronavirus sean consideradas "como un bien global, para facilitar" a ellas "el acceso de habitantes de todo el mundo", ya que es "la única forma de lograr la inmunidad", durante la rueda de prensa que brindó en Lisboa tras reunirse con el premier portugués António Costa.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron en la Casa Rosada con una delegación sanitaria proveniente de Israel para analizar "la posibilidad de ser socios estratégicos en el desarrollo de la vacuna candidata" de ese país y compartir experiencias sobre el abordaje de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.





PANORAMA MUNDIAL



En el plano global, India, el mayor productor de vacunas contra el coronavirus, libra una trágica lucha contra la enfermedad y teme quedarse sin las dosis que este país produce para el programa Covax, que ayuda a la vacunación de países más pobres.



Tras detectar la variante india de la Covid-19 en Kenia, Sudáfrica y Uganda, el máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, abogó por que los países africanos mantengan la máxima vigilancia y medidas de precaución.



La responsable técnica de la lucha contra el coronavirus en la OMS, María Van Kerkhove, dijo que "hay informes de que la B.1.617 es más contagiosa", y hay indicios de que tiene un grado de resistencia a las vacunas, según replicó la agencia de noticias AFP.



En tanto, Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia,anticipó desde el 21 de mayo no habrá más restricciones en la mayoría de las empresas y lugares públicos, al registrar el menor número de nuevos casos en casi un año.



En Europa, el pase sanitario europeo, que permitirá la libre circulación de personas con inmunidad al coronavirus, inició una fase de pruebas en Francia y Malta y debería ser técnicamente operativo en junio próximo para permitir viajes dentro de la Unión Europea (UE), anunció la Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo del bloque.



Mientras, las autoridades sanitarias británicas decidieron cambiar de nivel de alerta por la pandemia de coronavirus, de cuatro (circulación general del virus y transmisión alta) a tres (epidemia en circulación general).



Gracias al confinamiento impuesto desde enero y a la exitosa campaña de vacunación, "el número de casos, de muertes y la presión sobre los hospitales ha disminuido de forma constante", afirmaron en un comunicado los jefes médicos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y recordaron que la "Covid-19 sigue circulando", según consignó la agencia Sputnik.



En tanto, en Italia, que tiene 17 de sus 20 regiones en la categoría de "zona amarilla" de riesgo epidemiológico y solo tres en la "zona naranja", empezó una semana que será clave para la posible flexibilización de las medidas dispuestas para frenar la difusión del coronavirus.



A su vez, Portugal registró en los últimos días una baja notable en la cantidad de contagios y muertes por Covid-19, luego de estar al borde del colapso sanitario en febrero pasado.



En el último reporte del Gobierno luso se informaron apenas 324 casos y una sola muerte.



En la región, el director de Terapias de Salud de Paraguay, Ángel Núñez, alertó que no quedan camas disponibles en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) tanto en el sector público como privado y se ralentiza la derivación de enfermos críticos, a pesar de lo cual a partir del martes el país comienza a flexibilizar restricciones frente a la pandemia de coronavirus.



Con más de 298.000 casos, 7.130 muertes a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia y una curva epidemiológica que está lejos de bajar, Paraguay comenzará el martes a flexibilizar restricciones.



Uruguay, que ya superó los 3.000 muertos por el coronavirus, inició



Este lunes un importante incremento en la vacunación entre los mayores de 31 años, tras la llegada el fin de semana de un millón de dosis del laboratorio chino Sinovac.



Uruguay registra 220.683 casos y 3.122 fallecidos, según el último parte sanitario.