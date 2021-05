Diego Dabove renunció a la dirección técnica de San Lorenzo

Lunes, 10 de mayo de 2021

En forma interina lo reemplazará Leandro "Pipi" Romagnoli, de la secretaría técnica del Ciclón. En el ciclo Dabove, el equipo quedó fuera de la Copa Libertadores, Copa Argentina, Liga Profesional de Fútbol y sin chances en la Copa Sudamericana.





El entrenador de San Lorenzo, Diego Dabove, presentó este domingo la renuncia al cargo luego de que el equipo perdiera por 2-0 ante Racing de visitante y quedara fuera de la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



"El club me dio todo para trabajar, no tuve ni un pero, y por eso hay que tener la hombría de dar un paso al costado", le dijo el ahora exentrenador al periodismo apostado en el estadio Juan Domingo Perón.



"Doy un paso al costado. Mañana pasaré a saludar a los muchachos. Hay que hacerse cargo y descomprimir", agregó el exarquero en el estadio de Racing.



"Esto es lo mejor para el club. Estoy agradecido porque quedamos cerca de clasificar, pero no se pudo", reconoció el también extécnico de Godoy Cruz de Mendoza y Argentinos Juniors.



A su vez el club anunció en su cuenta oficial de Twitter la salida del ex futbolista: "Diego Dabove anunció su renuncia como DT de San Lorenzo".







"He decidido dar un paso al costado. Agradezco a los dirigentes, al club que me dio todo para trabajar con tranquilidad y a los jugadores que se brindaron hasta el último día", difundió la institución de Boedo respecto de lo manifestado por el técnico en su despedida.



Por último el exfutbolista nacido en Banfield, tuvo palabras de reconocimiento a los simpatizantes "azulgranas", al decirles en el comunicado: "A los hinchas solo pedirles disculpas".



De esta manera terminó la era Dabove en el "Ciclón", en la que el equipo quedó fuera de la Copa Libertadores de América, Copa Argentina, Liga Profesional de Fútbol y sin chances en la Copa Sudamericana.



En forma interina lo reemplazará Leandro "Pipi" Romagnoli, ídolo sanlorencista y componente de la secretaría técnica de la entidad de Boedo.



Las estadísticas revelan que fueron 21 partidos los que dirigió el entrenador de 48 años renunciante, entre los cuales ganó 8, perdió 7 e igualó en 6 encuentros.



El próximo compromiso de San Lorenzo será el miércoles próximo, cuando desde las 21.10 reciba en el Nuevo Gasómetro a Rosario Central, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.