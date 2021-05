Vizzotti anunció que el 21 de mayo llegarán al país 861.000 vacunas Astrazeneca

Viernes, 07 de mayo de 2021

La ministra de Salud aseguró que con el arribo de esas dosis van a completar su esquema de vacunación quienes ya reciberon la primera inoculación con esa misma vacuna o con la Covishield.







La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que "todas las personas van a completar su esquema de vacunación" contra el coronavirus, que contempla la aplicación de dos dosis, y anunció que a partir del 19 de mayo estarán liberadas 861.000 vacunas de AstraZeneca para la Argentina a través del mecanismo Covax, que llegarían al país el 21 de este mes.





Al encabezar en la Casa Rosada su habitual conferencia de prensa semanal para referirse a la situación sanitaria en el país, la funcionaria anunció que las dosis de vacunas AstraZeneca que llegarán a mediados de mayo permitirán completar el esquema de quienes ya reciberon la primera inoculación con esa misma vacuna o con la Covishield, la de fabricación en India, pero con tecnología de AstraZeneca.



Es que, a raíz de la crisis sanitaria que vive India en el marco de la pandemia de coronavirus, quedó demorado el envío del segundo cargamento de esas vacunas producidas por el Serum Institute de ese país.



A través del mecanismo internacional llegaron al país poco más de 1 millón de dosis entre marzo y abril, por lo que las que se recibirán en mayo permitirán completar el esquema de quienes ya han recibido la primera inoculación.



En ese sentido, la Ministra aclaró que así como está sucediendo con quienes recibieron las vacunas chinas Sinopharm, tanto con los vacunados con AstraZeneca como con las rusas Sputnik V, "todas las personas van a completar su esquema de vacunación".



Por ello, aclaró que se trabaja con el instituto ruso Gamaleya para acordar los plazos de llegada de los segundos componentes de su vacuna.





Vizzotti sostuvo que el "aumento exponencial de casos de coronavirus se ha detenido y se ha estabilizado en un número alto de nuevos casos", aunque subrayó que es necesario seguir trabajando para que los contagios sigan bajando.



La ministra consideró que la estabilización de la curva de casos "es una buena noticia" porque de otra forma "la situación iba a ser muy compleja".



En los últimos días se observó un descenso del 8.5% de los casos en todo el país, en el Área Metropolitana de Buenos Aires ese descenso fue del 16%: en la Ciudad de Buenos Aires de 9,7 por ciento y en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 17.4 por ciento.



En ese sentido, comentó que la tensión del sistema sanitario sigue siendo alta y ejemplificó con la ocupación de camas en hospitales nacionales es de 83%, con sólo un 32% de ellos como casos "no Covid".Por otra parte, Vizzotti destacó la importancia de bajar los contagios para disminuir la tensión sobre el sistema de salud.



Si bien ayer el Ministerio de Salud reportó un récord de fallecimientos en un día con 663 decesos y notificó 24.079 nuevos contagios, en diálogo con la prensa acreditada con Casa Rosada Vizzotti explicó que esos son números por "fecha de notificación" pero que el día con mayor cantidad de muertes por la pandemia continua siendo el 9 de octubre de 2020 con 409.



"Estamos viendo un aumento en la curva de mortalidad, que aumenta semanas después del número de casos", señaló.



Las demoras de AstraZeneca



Consultada por la convocatoria que le realizara el fiscal Guillermo Marijuan en la causa que investiga el acuerdo por las vacunas AstraZeneca, la funcionaria nacional recordó que fue citada en carácter de testigo y dijo haber "recibido las preguntas para poder responderlas en tiempo y forma".



Respecto de las demora en la llegada de las dosis del fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford -que producen su principio activo en Argentina y que están demoradas en el proceso de envasado que se realiza en México- desestimó la posibilidad de realizar una demanda.



En ese sentido, señaló que "no es mala voluntad de los laboratorios" y que existen demoras en los plazos de entrega de todo el mundo.



"Se van a recibir 200 respiradores que se distribuirán en función de la situación epidemiológica y la posibilidad concreta de expandir el sistema de salud"

CARLA VIZZOTTI



Por otra parte, en la conferencia se informó que se recibieron 321 respiradores que, junto a otros 80, suman 401 que se están distribuyendo entre las jurisdicciones.



"Se van a recibir 200 respiradores más en el día de hoy que se van a distribuir en función de la cantidad de respiradores por habitantes, la situación epidemiológica y la posibilidad concreta de expandir el sistema de salud", explicó la ministra.



Vizzotti destacó que esos implementos se fabrican en Córdoba y señaló que "el Estado nacional ha intervenido para que su precio sea muy accesible en relación a la demanda de respiradores y la posibilidad de la empresa de exportarlos a precio más altos".



También se recibieron 500 mil test de antígenos que están "saliendo de Aduana y se están distribuyendo y hoy llegan otros 500 mil para favorecer el diagnóstico en territorio".



Finalmente, se hizo referencia a la denuncia sobre el funcionamiento del centro médico que procesa los test que se realizan a las personas que llegan al aeropuerto de Ezeiza, y se confirmó que en "ningún momento Sanidad de Fronteras ha celebrado contratos con terceros" y que el acuerdo fue celebrado por el concesionario de la terminal aérea.



“Como Ministerio, no hemos tenido ninguna injerencia en las contrataciones de ningún prestador”, dijo durante la conferencia la directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies.