Valdés inauguró pavimento y prometió múltiples obras en Sauce

Viernes, 07 de mayo de 2021

Jardines de infantes, un Instituto de Formación Docente, más pavimento y, fundamentalmente, la puesta a punto de la Ruta 126, que en 24 meses estará terminada, fueron las inversiones que el mandatario destacó para la localidad.





El gobernador Gustavo Valdés visitó este jueves la localidad de Sauce dónde inauguró diez cuadras de pavimento en distintos puntos del ejido urbano y además entregó bienes de capital a emprendedores sauceños.



Durante su discurso, el mandatario mencionó la importancia que el Gobierno le da a Sauce. Tal es así que prometió otras 30 cuadras de pavimento para el casco céntrico y la construcción de un Instituto de Formación Docente, tres nuevos jardines de infantes y otras obras de infraestructura urbana. Pero en lo que más enfatizó fue la Ruta 126, donde el estado provincial invierte 10 millones de dólares -y el nacional otros veinte- para poner en condiciones el emblemático camino.



Palabras del Gobernador



Así, en la inauguración de las flamantes 10 cuadras de pavimento en la localidad de Sauce, el gobernador, Gustavo Valdés, al respecto indicó que “no queríamos pasar sin realizar esta inauguración”.



Asimismo, recordó que los momentos difíciles afrontados por el estado Provincial en los años 2.020 y 2.021, “la Republica Argentina nunca tuvo una caída interna de 10 puntos de su producto bruto interno”, explicó y a la vez declaró que “nunca olvidaremos que el coronavirus se llevó 65 mil argentinos y 650 correntinos, y esto pone en emergencia el sistema sanitario completo”.



Con respecto al obrar del Gobierno para combatir el Covid-19 sostuvo que “en Sauce tenemos 23 puntos activos, pero en toda la provincia llegó el coronavirus”, y continuó diciendo que “la única manera de salir adelante es mediante la vacunación, el distanciamiento social, utilizando el tapa bocas, higienizándose las manos, y siendo precavidos con las reuniones sociales porque el virus se transmite en la cercanía”.



Remarcando la importancia de la vacunación, el Mandatario rememoró que fue el primer correntino en vacunarse para marcar el ejemplo y el camino a seguir, y que en una encuesta en el Hospital Campaña descubrió que “el 65% de los médicos no querían vacunarse por temor, algo que no tenía sentido porque las vacunas funcionan”.



En este contexto, dijo que es fundamental que “los mayores de 65 años estén vacunados para evitar las muertes, aunque no podamos impedir los contagios”, y agregó que, aunque vacunarse no sea obligatorio sino voluntario “tenemos que vacunarnos todos para salir del lugar en donde estamos, si no lo hacemos seguiremos permanente con el problema”.



Por otra parte, recalcó que Corrientes recibió más de 250 mil vacunas y sigue recibiendo dosis “pero no hay soluciones mágicas, debemos detectar a los contagiados y aislarlos, como a sus contactos estrechos, por eso pido que seamos responsables”.



Por otra parte, el Gobernador anunció la construcción de otras 30 cuadras para reconstruir el casco céntrico de Sauce. “Hubo muchos años de desinversión y queremos reintegrar a Sauce a la red vial, vine manejando desde Curuzú Cuatiá personalmente para ver el avance de obras”, destacó Valdés y añadió que “voy a seguir puntualmente el avance de la Ruta 126, porque es la obra más importante que realiza la Provincia, con una inversión de 10 millones de dólares, junto al gobierno Nacional que pone 20 millones de dólares”.



En 24 meses estará terminada la ruta 126



Respecto a la obra de la Ruta 126, demandada por la comunidad, Valdés comentó que el gobierno nacional invierte 20 millones de dólares para su concreción, con financiamiento de un organismo internacional (BID), aclarando que la misma va a finalizarse en un lapso de 24 meses.



“Algunos pusieron en duda lo que estábamos haciendo y nunca le mentí a los sauceños”, dijo con énfasis el mandatario, explicando que se trata de una Ruta con un problema estructural, que no se resuelve con bacheo, sino con un trabajo intenso, cuya inversión a los montos actuales de hoy es de 5 mil millones de pesos.



“No la podíamos hacer solos los correntinos, por eso hablé con el presidente Alberto Fernández y el aporte de Nación, más lo que invierte el Gobierno de Corrientes hará realidad esa obra, cumpliendo con el desafío trazado”, manifestó el gobernador.



Luego, al continuar con sus palabras, señaló que el desafío de esa obra tiene que ser completó, considerando vital que la misma permita en un futuro conectar a Sauce y toda la zona con el Río Uruguay y también al Paraná, llegando hasta Esquina. “De esta forma vamos a resolver el problema de los ciudadanos, que hasta ahora solo pueden transitar hacia un lado de la provincia”, dijo al respecto.



Infraestructura escolar



En tanto, Valdés aseguró más obras para potenciar el desarrollo de Sauce, como, por ejemplo, más enripiado y anunció la construcción del Instituto de Formación Docente para la localidad, al igual que de tres nuevos jardines de infantes para fortalecer la educación inicial, a la vez que informó que son tres los establecimientos rurales de la zona que se encuentran en plena etapa de refacciones y remodelaciones.



“La obra educativa es importante y sabemos que lo que significa el Instituto de Formación Docente de Sauce, por ello está garantizada la inversión de la Provincia para hacer realidad ese sueño de los sauceños”, aseveró.



Y volvió a remarcar su pleno compromiso de garantizar el acceso a la educación pública y gratuita para todos para dar igualdad de oportunidades a todos.



Situación epidemiológica



Luego, Valdés puso de relieve que, debido a la situación de pandemia, se plantearon dificultades nunca vistas, las que para poder sortearlas requieren de “comprensión, tolerancia, trabajar juntos y dejar de lado las peleas que no conducen a ningún lado”, enfatizando que de la adversidad solo se puede salir con” liderazgo, humildad, explicando y dialogando, trazando con un camino en conjunto”.



Párrafo aparte le dedicó el mandatario a lo que fue la construcción en plena caída de ingresos de la Provincia, a consecuencia de la pandemia, del Hospital de Campaña en la ciudad capital. En ese contexto, expresó que “no hubo otra provincia que haya construido un Hospital centralizado con alrededor de 300 unidades de terapia intensiva y que lo estamos ampliando”, en un gran esfuerzo de trabajo junto a la cartera de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo.



Para finalizar, renovó su apoyo y compromiso hacia los sauceños, con el objetivo de “seguir construyendo juntos el futuro que todos queremos”.



Intendenta



La jefa comunal local rescató, en un primer momento, el “gesto del señor gobernador, quien está acá porque quiere acompañarnos en este tiempo difícil que estamos afrontando”. “Viene como un amigo a darnos la mano, así como está atento a las necesidades de todos los correntinos”, consideró la misma, en el contexto de pandemia.



Continuando, Obregón Torossi, manifestó su satisfacción por las obras concretadas en la localidad, como el pavimento inaugurado, “gracias al aporte de la Provincia”, que también ejecuta la construcción de viviendas sociales, jardines y la colocación de iluminación en cancha de hockey.



En otro orden de temas, la Intendente destacó, además, la recorrida programada en la agenda del Gobernador al centro de salud local, “brindando su apoyo a los médicos, enfermeros y distintos agentes, quienes están intensamente trabajando” debido a la situación epidemiológica.



Emprendedores somos Todos



Luego de la inauguración de pavimento, Valdés entregó en el polideportivo del CIC bienes de capital a emprendedores, fomentando así el crecimiento de la economía local.



Los beneficiarios -de rubros diversos como gastronomía, jardinería, albañilería, costura y almacén- recibieron, entre otras cosas, motoguadañas, balanza digital, hormigonera, máquina de coser, cocinas industriales, hornos pizzeros y pastelero y un freezer.



Además, a través de Lotería Correntina se hizo entrega de un subsidio para el Club Atlético Deportivo y Social Atlas destinado para su normal funcionamiento, con un valor de 60 mil pesos.



Presencias



En la oportunidad, el gobernador Valdés estuvo acompañado por la intendente local, Irma Obregón de Torossi, demás funcionarios del gabinete provincial y municipal.