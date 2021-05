Se divorció Bill Gates tras 27 años de matrimonio Martes, 04 de mayo de 2021 No obstante, subrayan que seguirán manteniendo y trabajando conjuntamente en la fundación altruista creada y sostenida por ambos.



Bill Gates anunció su divorcio de la también empresaria Melinda Gates, tras 27 años de matrimonio.



A través de un comunicado conjunto divulgado en Twitter, la pareja explica que tras tantos años de relación y trabajo conjunto han tomado la decisión de romper su matrimonio, fruto del cual tiene tres hijos.





No obstante, subrayan que seguirán manteniendo y trabajando conjuntamente en la fundación altruista creada y sostenida por ambos.



“Creemos que no podemos crecer más juntos como pareja en esta nueva fase de nuestras vidas”. Además, piden que se respete su privacidad y la de su familia “ahora que comenzamos a navegar por esta nueva vida”.