Mourinho es nuevo entrenador de Roma

Martes, 04 de mayo de 2021

La Loba anunció la llegada del técnico portugués, de último paso por Tottenham. Asumirá al cargo a partir de la próxima temporada en lugar de Paulo Fonseca.





Poco tiempo libre tuvo desde su salida de Tottenham a mediados de abril pasado. Este martes, Roma sorprendió al mundo y anunció de manera oficial que José Mourinho será el nuevo entrenador del equipo a partir de la próxima temporada 2021/2022.



Luego de informar esta misma mañana la salida de Paulo Fonseca del corralito del Estadio Olímpico, la Loba se movió rápido, selló el arribo de su sucesor, nada más ni nada menos que el técnico portugués de 58 años, y le dio una cálida bienvenida a través de su cuenta de Twitter.





Roma, que viene de caer 2-0 con Sampdoria en la última fecha de la Serie A y el próximo jueves buscará revertir el 6-2 de Manchester United en la vuelta de las semifinales de la Europa League, será el décimo equipo en la carrera de Mourinho, que ya tiene una exitosa experiencia en Italia, donde conquistó dos Scudetto, una Champions League, una Copa y una Supercopa de la mano de Inter.



Tras el anuncio de su llegada, el DT lusitano expresó: “Después de charlar con los dueños y con Tiago Pinto, comprendí de inmediato cuán alta es la ambición de este club. Esta aspiración y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no veo la hora de empezar la próxima temporada”.