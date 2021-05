Al menos 23 muertos y 70 heridos en un accidente en el metro de la ciudad de México

Martes, 04 de mayo de 2021

El siniestro se produjo la noche del lunes al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación Olivos. Decenas de rescatistas y bomberos comenzaron a evacuar a los pasajeros, entre fierros retorcidos y cables.





Al menos 23 personas murieron y 70 resultaron heridas al caer un tren del metro de la Ciudad de México desde un puente que colapsó, informaron las autoridades comunales.



"Lamentablemente son 23 los fallecidos, uno de ellos en un hospital", dijo este martes a la prensa la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.



Según informó la agencia AFP, entre las víctimas hay menores de edad, y, de acuerdo con lo precisado por Sheinbaum, además hay "siete heridos graves".



"En total, 65 personas recibieron asistencia en hospitales y otros tuvieron lesiones leves y no necesitaron atención médica", agregó la alcaldesa en el puesto de mando instalado en el sitio de la tragedia, donde se podía ver parte del tren colgando del puente desde unos 12 metros de altura.



Con respecto al siniestro, Sheinbaum indicó que se produjo la noche del lunes al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación Olivos, cerca de las 22 hora local (03 GMT).



Poco después, decenas de rescatistas y bomberos comenzaron a evacuar a los pasajeros, entre fierros retorcidos y cables, según imágenes de la televisión local.





Ante el debilitamiento del tren, las labores tuvieron que ser suspendidas, pero luego fueron reanudadas con la ayuda de una grúa. Varios heridos se autoevacuaron por sus propios medios, detalló Sheinbaum. En el lugar, un hombre esperaba noticias de su hermano, quien según él quedó atrapado en un vagón.



"Venía con su esposa y a ella la lograron sacar, pero él se quedó ahí aplastado y la verdad es que, como no sabemos nada, no nos dan informes. Para que lo saquen, ¿quién sabe cuánto (tardarán)?", declaró a la agencia AFP.



Investigadores de la Fiscalía acudieron para la identificación de los cadáveres y realizar peritajes destinados a establecer las causas del siniestro.



"De repente vi que la estructura se estaba cimbrando. No fue ni un minuto después que cayó el metro y se empezó a levantar polvo", declaró una testigo a cadena Televisa.



Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va de este año, ya que en enero pasado, un incendio en las instalaciones de control dejó una persona fallecida y 29 intoxicadas.



Mientras, otro siniestro ocurrió en marzo de 2020 cuando dos trenes chocaron en el interior de una estación, lo que provocó un muerto y 41 lesionados.



El metro de Ciudad de México, que fue inaugurado en 1969, es uno de los principales medios de transporte de la capital y su zona metropolitana, donde viven unos 20 millones de personas.