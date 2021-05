Boca derrotó a Lanús y se clasificó a los cuartos de final

Lunes, 03 de mayo de 2021

Con un tanto de Izquierdoz, el Xeneize ganó 1-0 en la mañana de La Bombonera, sumó su quinta victoria consecutiva y se aseguró un lugar en la Fase Final.





Boca derrotó a Lanús 1-0 en La Bombonera, por la fecha 12 de la Zona B de la Copa Liga Profesional, sumó su quinta victoria consecutiva y se clasificó a los cuartos de final. Carlos Izquierdoz, a los 29 minutos del segundo tiempo, marcó el gol del Xeneize.





En el primer tiempo, Boca no la pasó nada bien y el Granate fue el que tuvo las oportunidades más claras para abrir el marcador, pese que no tuvo tanto la pelota. Al minuto de juego, Frank Fabra cometió un error dentro de su propia área y, tras un rebote, la pelota le quedó a Tomás Belmonte, quien estuvo cerca de marcar el primer tanto.



A los 20 de esa etapa inicial, Sand se perdió un gol increíble, luego de una contra muy bien conducida por Pedro De La Vega. Sin embargo, la más clara llegó a los 38, cuando a Agustín Rossi se le escapó de manera insólita una pelota que tenía agarrada y le quedó servido el gol a Nicolás Taheller, quien no pudo festejar por una salvada espectacular en la línea de Nicolás Capaldo.





En el complemento, el partido cambió radicalmente. Boca salió decidido a ganar el partido y en apenas 10 minutos creó tres ocasiones de gol clarísimas que desperdiciaron Sebastián Villa, Carlos Tevez y Cristian Medina.



A los 20, Lanús respondió con una chance clarísima: Guillermo Burdisso, de cabeza, metió la pelota al centro del área luego de un tiro de esquina pasado y el balón le cayó en el borde del área chica a Belmonte, que no logró rematar bien y la tiró por arriba del travesaño.



Finalmente, la paridad se rompió a los 29 minutos de esta etapa final, cuando Cristian Pavón ejecutó desde la derecha un tiro de esquina al primer palo e Izquierdoz anticipó a todos con un potente cabezazo que dejó sin chances a Lautaro Morales.



En los minutos finales, el Xeneize pudo haberlo liquidado, pero Villa, que no estuvo del todo fino, desperdició dos oportunidades increíbles y mantuvo hasta el pitazo final la incertidumbre en el resultado.



Con estos tres puntos, Boca se aseguró un lugar en la Fase Final de la Copa Liga Profesional un fecha antes del cierre de la primera etapa del certamen. El próximo fin de semana, el equipo de la Ribera visitará a Patronato en Paraná y Miguel Ángel Russo tendrá margen para rotar y darle descanso a aquellos que vienen acumulando muchos minutos en esta larga seguidilla de partidos.