River cayó ante Banfield, pero todavía sueña con los cuartos Lunes, 03 de mayo de 2021 El Millonario no pudo hacer pie en el Florencio Sola y perdió por 1-0 ante el Taladro. Los de Marcelo Gallardo necesitaban los tres puntos para empezar a asegurar su lugar, pero la derrota de Racing le dio vida.



Por la jornada 12 de la zona A de la Copa Liga Profesional, Banfield derrotó a River por 1-0, en el Florencio Sola. De igual manera, los de Núñez siguen dependiendo de sí mismo en su misión de clasificar a los cuartos de final. A pesar de un primer tiempo en el que el Millonario fue ampliamente superior, el Taladro se sobrepuso y Juan Álvarez le dio la victoria.





El partido se puede dividir en dos: la primera parte fue de River, la segunda fue de Banfield. En lo que respecta a la etapa inicial, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se mostró activo gracias a las intervenciones de Rafael Borré, Nicolás de la Cruz y Benjamín Rollheiser. Su mayor problema fue la ineficacia, que luego pagaría en el complemento.



Justamente los segundos 45 minutos tuvieron al Taladro como protagonista. Los conducidos por Javier Sanguinetti se sobrepusieron, volvieron a ser el equipo que supo estar en la final de la Copa Diego Maradona y aprovecharon la chance que no podrían desperdiciar.



A los 18 minutos, Juan Álvarez aprovechó un desconcierto de la defensa de River y anotó, tras una mala de Paulo Díaz y eludir a Franco Armani. Luego del gol, el Millonario no pudo dar vuelta el resultado, a pesar de los ingresos ofensivos de Federico Girotti, Agustín Palavecino y José Paradela.



Con este resultado, River había quedado mal parado en la tabla de posiciones en su objetivo de clasificar a los cuartos de final, pero la derrota de Racing con Central Córdoba por 1-0 le dio vida. Aún resta que juegue Estudiantes con Platense, el lunes. Si el Pincha cae, aumentan más sus chances de seguir en carrera en la Copa LPF.



En la próxima jornada, River recibirá a Aldosivi; mientras que Banfield visitará a Godoy Cruz, en Mendoza.