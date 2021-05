Extendieron hasta el 21 de mayo las medidas que rigen en Capital

Lunes, 03 de mayo de 2021

La Municipalidad de Corrientes informa que por 21 días más se extendieron las medidas que prohíbe los espectáculos en vivo con público. La disposición abarca a bares, restaurantes, salones de eventos y espectáculos públicos. Además, continúa como horario de cierre máximo las tres de la mañana y la obligatoriedad del registro de clientes, con un máximo de diez personas por mesa.





En pos de reducir la movilidad en la ciudad, en el marco de las acciones preventivas ante la pandemia por Covid, y en el marco de las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico informa que hasta el 21 de mayo inclusive se extendió la medida que prohíbe la realización de espectáculos en vivo con público en bares y restaurantes, salones de eventos y cualquier espectáculo con público que se realice en la ciudad.



Además, continúa el protocolo vigente con un máximo de 10 personas por mesas y como horario de cierre máximo hasta las 3 de la mañana. Los comercios deberán contar con alcohol en gel o diluido en cada mesa y al ingreso del local.



Los comercios deben presentar un croquis de disposición de mesas para aprobación de la Municipalidad. Esta presentación se realiza de forma digital en la página del municipio.



Se recuerda también que los comercios habilitados no podrán contar con servicios de barra, los clientes solo podrán permanecer sentados a las mesas y/o sillones con distancia entre sí, de al menos 2 metros entre mesa y mesa. Cabe aclarar que es obligatorio el registro de los clientes presenciales en el sistema de Declaración Jurada Digital COVID-19 de la Municipalidad.



Por otra parte, se reitera que no están permitidos los bailes en estos establecimientos ni que el público se encuentre de pie consumiendo en forma agrupada. Cabe aclarar que los bailes no están permitidos en ninguna de sus modalidades inclusive la modalidad de burbuja.



Desde el municipio indicaron que estas medidas están en constante evaluación de acuerdo a lo que disponga el Comité de Crisis de la Provincia y la situación epidemiológica actual. Se solicita a los vecinos de la ciudad mantener la distancia entre personas, y el uso correcto de barbijos o tapabocas en los espacios públicos, y la constante higienización de manos.



REGISTRO DE CLIENTES



El municipio puso a disposición de los comercios una plataforma digital de Declaraciones Juradas que fue diseñada por la Municipalidad, y reemplaza a sus similares de papel que deben completarse en los establecimientos comerciales de forma obligatoria. Está vinculada online con la información contenida en el Sistema de Gestión de Cuarentena de la Provincia e informa en tiempo real si la persona que asiste al establecimiento se encuentra con protocolo de aislamiento obligatorio.



Cabe remarcar que esta plataforma de registro es de uso obligatorio y los inspectores municipales a la hora de fiscalizar un comercio también solicitarán el registro de clientes.



La misma debe ser utilizada en todos aquellos lugares donde las personas permanecen por un tiempo mayor a diez minutos, como ser peluquerías, canchas de fútbol 5, gimnasios, restaurantes, bares, salones de eventos entre otros.



Para mayor información pueden visitar la página web de la Municipalidad: www.ciudaddecorrientes.gov.ar, en la sección Covid donde encontrarán un banner con información sobre la declaración jurada digital.



En lo que refiere a la presentación de documentación sobre disposición de mesas las solicitudes se deben presentar de forma online en https://comercio.ciudaddecorrientes.gov.ar/web/, desde el área informaron que el croquis puede presentarse a mano.