Valdés se reunió con representantes del sector yerbatero

Viernes, 30 de abril de 2021

Este jueves se llevó a cabo la Mesa Yerbatera provincial, encabezada por el gobernador Gustavo Valdés. Allí, funcionarios y representantes de empresas dialogaron y expusieron ideas para el desarrollo del sector, uno de los más importantes para la economía correntina, que sólo en 2020 produjo 100.000 toneladas y exportó por un total de 12 millones de dólares.



Cómo incrementar la superficie plantada, optimizar la industrialización, mejorar la competitividad, generar trabajo genuino e impulsar beneficios impositivos fueron los principales ejes tratados en el Salón Iberá del Hotel de Turismo, lugar de la reunión.



Participaron representantes de las empresas Navar, Las Marías, Yerbatera Correntina y Cooperativa Liebig; las asociaciones de Plantadores del Nordeste Argentino, de Productores Molineros y de Pequeños Productores, así como el Instituto Nacional de la Yerba Mate.



El ministro de Producción, Claudio Anselmo explicó que “hay que aceptar los desafíos de crecimiento y ver las posibles inversiones y, a la vez, que nos planteen acciones de financiamiento para la producción”. La formación de recursos humanos y asistencia a otros rubros fueron otros ítems mencionados.



El gobernador Valdés dijo que apunta a “tener una mira hacia el desarrollo, sabiendo que pasamos por momentos difíciles en lo económico a nivel nacional”.



En virtud de ello, el mandatario valoró la convocatoria para trabajar en conjunto con todos los sectores productivos de la Provincia, con el claro objetivo de lograr políticas de Estado y mecanismos que “promuevan que nuestra industria se desarrolle y podamos seguir creciendo”.



Además, expresó que “vamos a estar convocando a cada uno de los sectores productivos de Corrientes para ver su problemática, así como trabajamos la Mesa de la Madera ahora lo hacemos con la Yerbatera”. Finalmente auguró poder ayudar a la industria “para que crezca y que podamos seguir creciendo”.



Esteban Fridlmeier, representante del INYM



El integrante el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en representación del Gobierno de Corrientes, manifestó que este encuentro es motivo de beneplácito y satisfacción para el sector, teniendo en cuenta que es parte de la convocatoria el gobernador Gustavo Valdés e informó que el objetivo es fortalecer la producción y brindar un informe a nivel provincial y nacional de cómo se encuentra actualmente.



En este sentido mencionó que entre las acciones se busca expandir las superficies sembradas a consecuencia del envejecimiento de las plantas, sumar capacidad tecnológica y la posibilidad de obtener créditos blandos que apuntalen la producción, sin dejar de lado el costado industrial.



Fridlmeier, expresó que existe una ley provincial de fideicomiso, que tiene que ver con inversiones y reducción de impuestos y cargas arancelarias como para hacer a la producción y a la comercialización más competitivas.



“En estos momentos se da la situación de una sobre demanda de hoja verde y un faltante de oferta para la demanda que hay, lo que implica hacer mayores inversiones a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que un plantín de yerba mate que se implanta tarda cinco años en crecer y en empezar a producir”, explicó el referente del INYM, añadiendo que la inversión oscila en alrededor de 200 mil pesos por hectárea para quienes cuentan con tierra para sembrar, por lo que los costos de laboreo e implantación y los cuidados de un año se ubican en ese monto.



Para Fridlmeier, el sector atraviesa desde el punto de vista productivo un buen momento ya que la hoja verde tiene demanda y se comercializa a un buen precio cobrando de contado, “lo que es muy positivo#, de acuerdo a su punto de vista.



En tanto, reconoció que el sector industrial si pasa por una coyuntura difícil, debido a las exigencias financieras de pagar al contado por materia prima con un precio alto, lo que dificulta el traslado al sector comercial a nivel nacional con las cadenas, como para poder mantener y asumir la sustentabilidad.



A su vez, precisó en lo que respecta a secadero, que se trata de un eslabón intermedio que también transita un buen momento, ya que la hoja verde, así como la reciben la transforman en canchada y la venden.



“Tenemos bien en claro que actualmente, el eslabón más débil de la yerba mate es la industria y hay que trabajar y buscar mecanismos para poder sortear este momento complejo”, culminó afirmando el directivo yerbatero que representa al Gobierno de Corrientes.



Orlando Stvass, de la Cooperativa Agrícola Colonia Liebig



Stvass, refiriéndose a los reclamos del sector, declaró que “son muy pocos, porque tenemos una situación positiva, estamos cobrando bien, la oferta esta equilibrada y eso hace que se pague en tiempo y forma, que todas las personas perciban su salario justo”.



Asimismo, indicó que lo complicado para los yerbateros es trasladar a góndola los precios “porque por la pandemia, el nivel adquisitivo y el ingreso de las personas es bajo, y es un cuello de botella que tenemos en el sector industrial, pero no dejamos de ser optimistas”.



Sobre la sinergia entre el Gobierno y las empresas privadas el referente yerbatero la calificó como “excelente”, y que es lo que necesita Corrientes para interiorizarse y generar valor agregado.



Declaraciones de Valdés sobre la pandemia



Antes del inicio de la Mesa Yerbatera, Valdés respondió preguntas de la prensa referidas a la pandemia de Covid-19. Enfatizó en que la provincia seguirá con el actual sistema de fases por ciudades y descartó medidas generales “a menos que la situación lo amerite”.



Volvió a pedir responsabilidad ciudadana a la hora de los cuidados sanitarios, alegando que hay que resguardarse mientras la campaña de vacunación sigue en marcha. Sobre esto último, dijo que se interiorizará con las autoridades del trabajo realizado y en base a eso se tomarán nuevas decisiones.



Consultado sobre si la Provincia comprará vacunas por su cuenta, manifestó que es algo que se está analizando, pero teniendo en cuenta que los laboratorios que las producen suelen venderlas de Estado a Estado o piden garantías soberanas que las provincias no pueden otorgar.



Contó también que Corrientes tiene centralizada su provisión de oxígeno, no por tubos sino por camiones, con un stock actual de 30.000 litros. Además, dijo que en un mes se espera tener listo un nuevo sector del Hospital de Campaña, sumando 100 camas de terapia intensiva.



Por último dijo que se debe evitar la politización de la pandemia y trabajar conjuntamente Nación, Provincia y los municipios.



Presencias



Asistieron en la mesa los ministros de Industria, Raúl Schiavi; de Producción, Claudio Anselmo; de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; los subsecretarios de Hacienda, Patricio Carando; de Industria, Edgar Benítez; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham; la vicepresidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri; la directora de Industria, Mariel Gabur y el director de promoción de Inversiones, Raúl Medina.



Desde el sector privado acompañaron el gerente general de la empresa Navar S.A, Francisco Crisp; el presidente de la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino, Héctor Biale; el representante por Corrientes del Instituto de la Yerba Mate, Esteban Friedlmeier; miembros de la Cooperativa Agrícola Liebig y Las Marías. El presidente de la asociación de pequeños productores, Nelson Dal Colmo; los ingenieros de la Yerbatera Misiones, Daniel Notta y Pedro Ramón Puerta.