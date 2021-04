Corrientes innovará el tratamiento con plasma para lograr más eficacia

Viernes, 30 de abril de 2021

Lo suministrará de forma precoz y, para ello, habilitará un hospital de día. Esta nueva metodología, que solo se usa en cuatro países, evitaría el progreso de la enfermedad.





Con el paso del tiempo, las estrategias para combatir al coronavirus se fortalecen y se hacen más efectivas y Corrientes busca estar un paso adelante desde el inicio de la pandemia. Ahora, las autoridades evalúan una nueva forma de utilizar el plasma de convaleciente: suministrarlo precozmente.



El plasma ya es una terapéutica conocida por la comunidad, ya que se la utiliza desde hace casi un año en la provincia. Sin embargo, esta nueva forma que está en evaluación no es tan sencilla, porque requiere de cierta fortaleza que está disponible en Corrientes.



Como parámetro, de prosperar esta nueva forma terapéutica, Corrientes sería la primera provincia argentina en hacerlo y es más, con ello la Argentina se sumaría a solo otros cuatro países que la llevan a la práctica: Israel, Italia, España y Turquía.



Hasta el momento, para que un paciente con covid-19 reciba el plasma debe estar internado. No se lo hace en el domicilio, por lo que Salud Pública habilitaría un hospital de día. De esa manera, a los pacientes adultos con covid-19 positivo y que padezcan comorbilidades se los internará un día, durante el cual recibirán las 2 dosis correspondientes y regresarán a sus casas. con esto, se apunta a que la enfermedad no progrese en sus sistemas y esto se puede hacer porque Corrientes tiene stock suficiente de plasma.



Ayer, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, hizo el anuncio. “Estuvimos reunidos con los referentes del hospital de campaña y del Banco Central de Sangre para ver la posibilidad de implementar un sistema de hospital de día para la administración precoz de plasma de convaleciente de covid-19, así que los médicos de ambas instituciones van a protocolizar ese servicio”, dijo el ministro.



“Se va a recopilar biografía que pueda respaldar ese tipo de acciones y seguramente nos estaremos reuniendo para tomar una decisión en este sentido”, indicó Cardozo.



“El Banco de Sangre cuenta con una reserva de más de 500 dosis de plasma por lo que sería auspicioso poder utilizarlo con ese fin, si es que desde el punto de vista científico está demostrada su eficacia”, sostuvo.



En cuanto a lo que significa la administración precoz, el ministro de Salud explicó: “Es suministrar plasma, de acuerdo a la normatización, a personas mayores que tengan comorbilidades y que estén en el inicio de la evolución de su enfermedad covid-19, en principio”.



Por su parte, la directora del Banco Central de Sangre, Carolina Aromí, dijo: “Gracias al trabajo precoz que se realizó desde el inicio de la pandemia somos la única provincia de toda la Argentina que cuenta con un stock de plasma de más de 580 unidades terapéuticas, lo que nos permite hacer un hospital de día, donde al tercer o al quinto día de los síntomas por covid-19 podamos suministrarle al paciente de forma precoz las 2 dosis de plasma convaleciente, con diferencia de 8 a 10 horas entre sí. Esto evitaría la progresión de la enfermedad y las complicaciones”.



El año pasado, Corrientes fue una de las primeras provincias del país en implementar el plasma y luego, en enero de este año sumó otra terapéutica 100 veces más neutralizante del covid-19: el suero equino hiperinmune. Ahora va por otro logro.