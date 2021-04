Descubren un contrabando de vinos y whiskys por $2 millones

Jueves, 29 de abril de 2021

La Prefectura desactivó una operación clandestina n el marco de tareas de prevención y control de la frontera que se llevó a cabo en horas de la medianoche del miércoles.





En la zona costera de Monte Caseros la Prefectura Naval Argentina secuestró mercadería de contrabando valuada en casi 2 millones de pesos, confirmaron fuentes oficiales.



Según revelaron eran más de 900 botellas de vino, y unas 700 botellas de whisky, que estaban listas para partir de la localidad en la zona sur de la costanera local, confirmó el prefecto Sergio David Montiel, titular de la dependencia local.



Destacaron que se trató de un operativo de contrabando, desplegado en el marco de las tareas de prevención y control de la frontera que se llevó a cabo en horas de la medianoche del miércoles, según indicó en diálogo con MonteCaserosOnline. Los prefecturianos señalaron que dieron con la carga ilegal cuando patrullaban la zona costera en un sector bastante alejado del casco urbano, hacia la zona sur al kilómetro 476 en un puerto que se conoce como Calle Ancha.



Se puso en conocimiento al juzgado y fiscalía de Paso de los Libres, que ordenaron que se hiciera el traslado y conteo de la mercadería en la sede de la Prefectura, y el aforo que arrojó fue de 2 millones de pesos, destacó. “En este caso no hubo infractores. No se encontró a ninguna persona. Se hizo un rastrillaje por la zona, pero no pudimos hallar a quienes estén relacionados con la mercadería”, sostuvo el prefecto.