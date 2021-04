El Presidente a los gobernadores: la premisa "es bajar la cantidad de contagios"

Miércoles, 28 de abril de 2021

En el encuentro virtual participaron los mandatarios de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y San Juan.





El presidente Alberto Fernández sostuvo que la premisa ante la pandemia del coronavirus "es bajar la cantidad de contagios", al exponer en una videoconferencia ante doce gobernadores para analizar la situación epidemiológica en las provincias, informaron fuentes oficiales.



"Debemos garantizar que la circulación y los contactos sociales sean lo menor posible", indicó Fernández, quien insistió con que "hay que hacer ese esfuerzo".



"Esta película ya la vimos todos", indicó el Presidente, quien comentó que "se tomaron medidas en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires)" y mostró su "preocupación" por la situación en "otros conglomerados por la irradiación de Amba hacia el interior".



El mandatario realizó la comunicación virtual desde el Salón Norte de Casa Rosada, acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.



Vía remota estuvieron los gobernadores: de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; de Formosa, Gildo Insfrán; de Chaco, Jorge Capitanich; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Tucumán, Juan Manzur; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de San Juan, Sergio Uñac.



ALBERTO FERNÁNDEZ





Este miércoles a las 17 Fernández encabezará, también desde Casa Rosada, una reunión similar con los restantes 12 mandatarios jurisdiccionales del país.



Vizzotti expuso sobre la situación sanitaria, las nuevas variantes del virus, el estado del mapa epidemiológico en el país, el plan de vacunación y la demanda de oxígeno, indicaron las fuentes.



Por su parte, el gobernador Morales expresó su inquietud ante la posibilidad de que haya una nueva explosión de casos en su provincia.



"Nos funcionó circular con documento par e impar y hemos tomado medidas, como restringir la circulación nocturna", dijo Morales, quien señaló que hay que controlar "las reuniones sociales" y apuntó que en las escuelas "van la mitad de los grados".



Morales se mostró "muy conforme con el trabajo del gobierno nacional", y remarcó: "Hay muchos buscas ofreciendo vacunas, nos piden depositar en fondos fiduciarios, después investigamos y es una inmobiliaria. A muchos gobernadores les pasa lo mismo".



En tanto, Capitanich indicó que han tenido "un incremento de casos en personas de entre 0 y 19 años en los últimos 30 días y se disparó el número de contagios e internaciones".



"En los últimos cuatro meses tuvimos más casos que en los primeros 10 meses de la pandemia", contó el mandatario chaqueño, y destacó que el plan de vacunación "está impactando muy bien, está funcionando".



Según Capitanich, "Chaco pidió fortalecer camas, mas respiradores, provisión de oxígeno y medicamentos para pacientes Covid".



Herrera Ahuad aclaró que "por el momento la situación está controlada" en Misiones, porque "nunca hubo apertura masiva de actividades".



Destacó el trabajo de control en las fronteras y reseñó: "No liberamos las cirugías programadas", mientras que la presencialidad en las escuelas "es alternada, con pocos alumnos y un grupo por semana".



En tanto, Valdés puntualizó que tiene algunas ciudades "muy complicadas", sobre todo en "el sur de la provincia" de Corrientes. "Estamos peleando mucho en el interior", refirió el mandatario correntino, y apuntó que el resultado de la vacunación "es excelente" y en ese marco agradeció también al Gobierno nacional.



Insfrán contó que Formosa se adhirió al DNU y explicó: "Tenemos interconectadas las escuelas, las clases se dan de forma remota".



Según el gobernador formoseño, "la vacunación es extraordinaria", y destacó la idea y decisión de Vizzotti de "priorizar la primera dosis" de las vacunas.



"Nos llegan ahora muchos casos en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) de menores de 60", subrayó Insfrán,



Por su parte, Quintela alertó que tienen "muchos chicos jóvenes contagiados" y señaló que no hay "clases presenciales" y se aplican "restricciones nocturnas", mientras que todas las actividades sociales "están suspendidas" en La Rioja.



Manzur aseguró que llevan adelante "controles muy estrictos", y manifestó que la vacunación "es clave".



El mandatario tucumano dio las "gracias" al Gobierno nacional "por la exitosa campaña", y sostuvo que "no hay vacunados fallecidos y casi ninguno internado".



Para Sáenz, hay que tomar "medidas conjuntas", y resaltó que si no se toman decisiones a tiempo se "mueren los argentinos".



"La muerte no tiene solución, no va a servir si tomamos medidas diferentes", remarcó el gobernador salteño, quien solicitó respiradores para su provincia y pidió disculpas por su enojo del año pasado por los respiradores.



"Me demostraron que el reparto nacional fue equitativo. Con las vacunas lo mismo, salimos a comprar y es imposible para las provincias conseguirlas, las vacunas nos llegan de manera federal", dijo.



Por su parte, Bordet contó que su provincia está "cerca del Amba" y por eso tomaron medidas restrictivas "cada vez mas severas".



"Si tenemos que endurecer mas lo haremos", expresó el mandatario entrerriano, y añadió que las clases se dan con "un grupo de alumnos por semana".



Zamora recalcó: "No estamos en un buen momento", porque el virus "se diseminó en toda la provincia".



"Tenemos mucho problema con las reuniones sociales, hay un relajamiento de la gente", reconoció el gobernador santiagueño, y contó que las clases son "una semana presencial y otra virtual".